Virus leviää Viron Tartossa, alkoholin myynti kiellettiin yöaikaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronatartunnat ovat kääntyneet nousuun Viron toiseksi suurimmassa kaupungissa.

Viron poliisi on kieltänyt alkoholin myynnin yöaikaan Viron Tartossa, jossa koronatartunnat ovat lisääntyneet voimakkaasti viime päivinä. Asiasta kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Kielto astui voimaan perjantaina ja se koskee ravintoloita ja baareja. Alkoholia ei saa myydä ja tarjoilla iltayhdestätoista aamukuuteen. Rajoitus on näillä näkymin voimassa 7. elokuuta asti.

– Alkoholin myynnin rajoituksilla pyritään muun muassa pienentämään kävijöiden määrää baareissa, yökerhoissa ja muissa paikoissa, joka osaltaan vähentää sairastuneiden kontakteja, kertoo Vallo Koppeli Viron poliisista.

Virossa on vahvistettu viimeisen vuorokauden aikana 14 uutta koronavirustartuntaa, joista kahdeksan on todettu Tarton maakunnassa.

Virus on levinnyt Tarton yöelämässä. Suomalaisten turistien ja opiskelijoiden suosimassa kaupungissa on paikannettu kolme yökerhoa, joiden asiakkailla on todettu lyhyen ajan sisään kymmeniä tartuntoja.

Tartuntojen määrän pelätään nousevan lähipäivinä.