”Virus ei salli normaalia elämää” – Italia taistelee

Italian koronatilanne on nyt pahempi kuin Kiinassa.

Italian terveysministeriön alivaltiosihteeri Sandra Zampa on sitä mieltä, että Italia teki koronaviruksen kanssa parhaansa käytettävissä olleen tiedon pohjalta.

–Suljimme asteittain, kuten Eurooppa tekee. Ranska, Espanja, Saksa ja Yhdysvallat tekevät samoin. Joka päivä [kun] suljet vähän, annat pois pienen palan normaalia elämää. Koska virus ei salli normaalia elämää, Zampa sanoo The New York Timesin mukaan.

Koronaviruksesta pahiten kärsivässä Lombardiassa suljettiin perjantaina puistot ja kiellettiin liikkuminen kauas kotoa. Esimerkiksi juoksulenkille lähtöä ei enää sallita.

Italian pääministeri Giuseppe Conti kutsui koronaepidemiaa myöhään lauantaina vakavimmaksi maata kohdanneeksi kriisiksi sitten toisen maailmansodan ja julisti rankkoja toimia. Käytännössä kaikki liike- ja tehdastoiminta, jota ei pidetä elintärkeänä suljetaan.

Italiassa menehtyi lauantaina koronaan 793 ihmistä. Se on enemmän kuin yhtenäkään aiempana päivänä. Virukseen on kuollut Italiassa nyt yhteensä 4825 ihmistä, joista yli 3000 Lombardiassa. Uusia tartuntoja havaittiin lauantaina 6557. Yhteensä tartunnan saaneita on yli 53000. Euronewsin mukaan Italia on nyt kärsinyt viruksesta Kiinaakin pahemmin.

NYTimes luonnehtii Italiaa oppitunniksi muille ja varoittaa maita toistamasta sen virheitä. Italialaispäättäjien kerrotaan tuhlanneen epidemian kriittisiä ensipäiviä uhan vähättelyyn. Se valoi hämmennystä ja valheellista turvallisuuden tuntua. Italian asteittaisten toimien kerrotaan olleen jatkuvasti jäljessä viruksen etenemistä. Maa sulki ensin kaupunkeja, sitten alueita ja lopulta koko maan. Toimien kuvataan kuitenkin olleen tarkoituksella paikoin väljiä. Tilanteen vakavuus ei välittynyt kansalle vielä siinäkään vaiheessa kun koko maata oltiin sulkemassa, eikä kansa näyttänyt seuraavan ohjeita.

– Tämä ei ole helppoa liberaalissa demokratiassa, WHO:n johtokunnan jäsen ja Italian terveysministeriön neuvonantaja Walter Ricciardi sanoo.

Hänkin puolustaa Italian toimineen saatavilla olleiden tietojen pohjalta. Silti Ricciardi myöntää, ettei hallitusta saatu toimimaan tarpeeksi nopeasti.

– Itse olisin tehnyt ne (päätökset toimista) kymmenen päivää aiemmin, se on ainoa ero.