Viruksen saaneita karkasi karanteenista

Kentuckyn kuvernööri Andy Beshearin mukaan koronaviruksen kantajaksi vahvistettu 53-vuotias mies kieltäytyi eristämästä itseään. Beshearin mukaan osavaltio suoritti toimenpiteitä pakottaakseen miehen eristyksiin.

– En toivonut koskaan joutuvani tähän, mutta emme voi sallia yhden ihmisen jolla tiedämme tämän viruksen olevan kieltäytyvän suojelemasta naapureitaan, kuvernööri ilmoitti.

Miehen kerrotaan poistuneen luvatta sairaalasta. Paikallinen poliisi valvoo nyt hänen kotiaan.

Alla näkyvät videot kertovat vastaavasta tapauksesta Israelissa.

Crazy footage out of #TelAviv tonight of a man supposed to be under quarantine due to #Covid_19. He was arrested by @IL_police on Bugrashov in the center of the city. pic.twitter.com/wBDG6BxUsC

— Anna Ahronheim (@AAhronheim) March 14, 2020