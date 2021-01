Viruksen ilmaantuvuus Virossa liki kymmenkertainen Suomeen verrattuna

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Virossa rekisteröitiin 632 uutta tartuntaa.

Viron koronaepidemian tilanne jatkuu yhä synkkänä. Maassa raportoitiin tänään Viron yleisradion mukaan 632 uutta tartuntaa ja 10 kuolemaa tautiin viimeisen 24 tunnin ajalta. Eilen tartuntoja raportoitiin peräti 855. Viime viikolla tartuntoja raportoitiin korkeimmillaan peräti 1 104. Viikonloppuna luvut olivat matalampia, ja uusia tartuntoja oli päivittäin noin 300-400.

Epidemian tilaa kuvaava ilmaantuvuusluku on Virossa tällä hetkellä 574,28 tartuntaa 100 000 asukasta kohden 14 päivän aikana. Esimerkiksi Suomessa ilmaantuvuusluku on 64. Viron ilmaantuvuus on siis liki kymmenkertainen Suomeen nähden.

Viron yleisradion mukaan positiivisten näytteiden osuus viimeisen 24 tunnin aikana tehdyistä koronatesteistä oli 10,7.

Sairaalahoidossa on Virossa tällä hetkellä 386 potilasta, joista 34 tehohoidossa. Koronarokotteita maassa on annettu vajaat 15 000.