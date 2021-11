Virossa uusi ennätys tartunnoissa – jo 2306 päivässä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sairaaloiden kantokyky on äärirajoilla.

Virossa on raportoitu kuluneen vuorokauden aikana 2 306 uutta koronatartuntaa, mikä on uusi ennätys epidemian aikana. Kuolemantapauksia tilastoitiin 13 kappaletta, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Viron terveyslautakunnan mukaan maan sairaaloissa on tällä hetkellä 610 koronapotilasta. Heistä 444 on sairastunut taudin vakavaan muotoon, ja 312 on rokottamattomia.

Viron sairaaloiden kantokyky riittää hoitamaan noin 600-650 koronapotilasta. Kantokyvyn kerrotaan olevan nyt äärirajoilla.

Maan 14 päivän ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden on tällä hetkellä 1,766.7.