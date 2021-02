Virossa synkkä koronaennätys, viidennes testeistä positiivisia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri Kaja Kallas moitti kansalaisia rajoitusten rikkomisesta.

Virossa rikottiin lauantaina synkkä ennätys, kun maan terveysvirasto kertoi 1 570 uudesta todennetusta koronatartunnasta. Asiasta kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Viikonlopun aikana testejä tehtiin tavallista vähemmän, joten päiväkohtaisten tartuntojen määrä putosi sunnuntaina 1 201:een. Huolta Virossa on herättänyt se, että testeistä lähes viidennes eli 19,3 prosenttia osoittautui positiiviseksi.

Viron koronavirustilanne on Euroopan pahimpia. Viruksen ilmaantuvuus Virossa viimeisen 14 päivän ajalta on 988,8 tapausta 100 000 ihmistä kohden. Suomessa luku on tällä hetkellä 123,7.

Viron pääministeri Kaja Kallas julkaisi sunnuntaina kaikissa maan päämedioissa kirjeen, jossa hän vetosi kansalaisiin, jotta nämä pysyisivät kodeissaan sekä noudattaisivat rajoituksia ja ohjeistuksia.

– Tehkää etätöitä, jos siihen on mahdollisuus. Vähentäkää kontakteja. Pysytelkää kaukana toisista ihmisistä.

Pääministeri myös moitti tiukkasävyisesti koronarajoitusten rikkojia.

– Olemme kaikki kuulleet liian paljon juttuja siitä, kuinka kaupoissa, tapahtumissa, leikkihuoneissa, viihdepaikoissa ja kylpylöissä viitataan kintaalla rajoituksille, hän päivitteli kirjoituksessaan.

Viruksen leviäminen osoittaa Kallaksen mukaan sen, että kansalaiset eivät ole noudattaneet rajoituksia.

– Tämän perusteella olemme päättäneet tehostaa rajoitusten valvontaa, ja rikkomuksista pitää seurata sakot.

Kallas totesi, että maaliskuusta tulee vielä vaikea. Edessä häämöttää kuitenkin kesä, jonka viettäminen nykyistä kevyemmillä rajoituksilla on hänen mukaansa yhä mahdollista.

– Meidän on rajoitettava itseämme, jotta viirus ei jää rajoittamaan kesäämme, pääministeri kannusti.