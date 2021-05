Virossa mielenosoitus Päivi Räsäsen tueksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mielenosoitus järjestettiin Suomen Tallinnan-suurlähetystön edessä.

Konservatiivinen ”Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks” (Perheen ja traditioiden suojelusäätiö) eli SAPTK järjesti mielenosoituksen entisen sisäministerin, kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) tueksi Tallinnassa Suomen Viron-suurlähetystön edessä osoitteessa Kohtu 4, kertoo Postimees. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on nostanut Päivi Räsästä vastaan kolme syytettä kansanryhmää vastaan kiihottamisessa.

Mielenosoittajien viron- ja suomenkielisissä kylteissä luki ”Onko Suomesta tullut ideologinen diktatuuri?”, ”Rouva valtakunnansyyttäjä Toiviainen, lopettakaa kristittyjen vainoaminen” ja ”Onko kristillinen avioliittoetiikka Suomessa kriminalisoitu?”.

-Päivi Räsästä vastaan aloitetulla oikeusprosessilla on selvä laajempi viesti koko yhteiskunnalle: jos et hyväksy vallitsevaa ideologiaa, jos et halua joutua valtiollisen repressiokoneiston hammasrattaisiin, pidä suusi kiinni, sanoi SAPTKin johtaja Varro Vooglaid.

Vooglaid myös korosti, että mielenilmauksen tarkoitus on myös kertoa Viron yhteiskunnalle siitä, kuinka vakavaan vaaraan sananvapaus Virossa joutuisi, jos ns. vihapuheen kieltävä laki säädettäisiin maassa. Neuvostomiehityksen jälkeen sananvapautta on pidetty Virossa ehdottoman pyhänä periaatteena, eikä maassa ole tähän mennessä ollut kansanryhmää vastaan kiihottamisesta rankaisevaa lakia. Euroopan Unioni on vaatinut Viroa säätämään tällaisen lain, jonka puuttumisen takia Viroa uhkaa eurokomission sakko.

Mielenosoitukseen osallistui myös Viron konservatiivisen kansanpuolueen (EKRE) kansanedustajia, kuten Anti Poolamets ja Monika Helme.