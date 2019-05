Virossa kohistaan – alkoholi piiloon kaupoissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kauppoihin pitää rakentaa alkoholituotteille erilliset ja suljetut tilat.

Suomessa on otettu viime aikoina askelia aiempaa vapaamman alkoholipolitiikan suuntaan, mutta Virossa kehitys on ollut päinvastaista.

Virossa astuu kesäkuussa voimaan jälleen uusi tiukennus, joka piilottaa oluet, siiderit ja viinat kokonaan kaupoissa. Asiasta kertoo Viron yleisraidoyhtiö ERR.

Uuden lain myötä virolaisiin kauppoihin rakennetaan erilliset ja suljetut myyntitilat alkoholituotteille. Tähän asti alkoholia on saanut myydä samoissa tiloissa muiden tuotteiden kanssa.

Virolaiset markettiketjut valittelevat lakimuutoksesta aiheutuvia kustannuksia ja työmäärää.

– Joissakin kaupoissa olemme eristäneet tilat hyllyillä, mutta moniin marketteihin on rakennettu myös seiniä. Tämä on kokonaisuudessaan ollut erittäin työlästä ja maksaa meille noin 150 000 euroa, Rimi-kauppaketjun tiedottaja Katrin Bats kertoo ERR:lle.

Myös muista markettiketjuista kerrotaan, että kulut liikkuvat jopa miljoonassa eurossa.

Lain tavoitteena on vähentää alkoholin haittoja. Kauppiaat suhtautuvat kuitenkin epäillen siihen, että tiukennus vähentäisi alkoholin kulutusta. Tähän asti vaikutus myyntiin on ollut vähäinen kaupoissa, joissa alkoholituotteet on jo sijoitettu asiakkailta piiloon.

– Ei se ole juurikaan vaikuttanut. Alkoholin valmisteveron korotus oli luonnollisesti isompi jysäys, mutta näiden seinien suhteen ei voi sanoa, että myynti olisi erityisesti vähentynyt, Bats kertoo.

Alkoholipolitiikan tiukennuksia ja valmisteverojen korotuksia on kritisoitu voimakkaasti Virossa. Alkoholiveron korotukset ovat johtaneet alkoholin myynnin siirtymiseen Latvian puolelle. Myös suomalaisasiakkaiden määrä Tallinnan ravintoloissa on romahtanut. Veronkorotuksia ja tiukennuksia on vastustettu jopa valtateitä sulkeneilla automielenosoituksilla.

