Virossa iloitaan: 50 miljoonaa euroa Suomen raiteille

Virolainen logistiikka- ja kuljetusalan yhtiö Operail on perustanut tytäryhtiön Suomeen, Viron yleisradio ERR kertoo.

Yhtiö aikoo sijoittaa 50 miljoonaa euroa Suomen raiteille. Sijoituksella tähdätään rautatiekuljetusten aloittamiseen Suomessa.

Operail-konsernin johtoryhmän jäsenen Paul Lukan mukaan yhtiölle on elintärkeää uusien palveluiden, tuotteiden ja markkinoiden löytäminen. Suomeen laajentuminen on Lukan mukaan tärkeä osa yhtiön pitkän aikavälin strategiaa.

– Ensimmäisessä vaiheessa sijoitamme Suomen markkinoille tuloon lähes 50 miljoonaa euroa kaluston hankintaan ja rautatieyhtiön rakenteen luomiseen, Lukka toteaa.

Suomen toiminnan johtajaksi on nimitetty Ilkka Seppänen, joka on aikaisemmin toiminut muun muassa VR Transpointin johdossa. Hän on johtanut lisäksi myyntiä, palvelutuotantoa ja turvallisuutta.

– Seppänen tuntee kaikki tärkeät sidosryhmät ja asiakkaat, ja hänen rautatietuntemuksensa ja kokemuksensa ovat epäilemättä poikkeukselliset ja korvaamattomat, Lukka avaa.