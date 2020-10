Viroon voi matkustaa jälleen ilman karanteenia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomeen palattaessa matkailijan on kuitenkin vetäydyttävä omaehtoiseen karanteeniin.

Suomalaiset voivat matkustaa maanantaista lähtien Viroon ilman velvoitetta jäädä karanteeniin. Asiasta kertovat Viron yleisradioyhtiö ERR ja Visit Estonia -matkailusivusto.

Viroon voi matkustaa ilman karanteenia maista, joissa koronaviruksen ilmaantuvuusluku on korkeintaan 10 prosenttia suurempi kuin Virossa. Lisäksi matkustajan lähtömaassa on oltava kaikissa oloissa alle 50 tapausta 100 000 asukasta kohti. Suomessa luku on 48,5 ja Virossa 53,4.

Suomi on ainoa Euroopan maa, josta saa ainakin tulevan viikon ajan matkustaa Viroon ilman karanteenivelvoitetta. Viron ulkoministeriö tarkistaa maakohtaiset tilastot ja päivittää linjaukset perjantaisin.

Matkailijat kohtaavat Viron rajalla kuitenkin tavallista tiukemman tarkastuksen. Matkustusasiakirjat katsotaan kaikilta maahan saapuvilta henkilöitä. Rajavartijoilla on oikeus estää hengitystieoireellisen tai kuumeilevan henkilön saapuminen maahan, eli käännyttää hänet rajalta takaisin Suomeen.

Vapaa-ajan matkailijan on huomioitava se, että palattaessa Suomeen on jäätävä omaehtoiseen kymmenen päivän karanteeniin. Ohjeistus ei koske ostosristeilijöitä, jotka pysyvät laivassa sisällä Tallinnan satamassa.