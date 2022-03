Viron tiedustelun johtaja: Venäjällä kytee paljon tyytymättömyyttä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vallan vaihtumista on Mikk Marranin mukaan liian aikaista ennakoida.

Viron ulkomaantiedustelun johtaja Mikk Marranin mukaan Venäjällä kytee pinnan alla paljon tyytymättömyyttä presidentti Vladimir Putinia kohtaan.

– Sitä ei esiinny ainoastaan tavallisten kansalaisten keskuudessa, vaan myös tyytymättömät oligarkit, diplomaatit, duuman edustajat, liikemiehet ja asevoimien edustajat ovat erittäin kriittisiä Putinia kohtaan, Marran kuvailee tietoja Venäjän ilmapiiristä Viron yleisradiohtiö ERR:n haastattelussa.

Tiedustelujohtajan mukaan aika näyttää, miten tyytymättömyys lopulta purkautuu. Vielä on hänen mukaansa liian aikaista johtopäätöksiin.

– On vaikea ennustaa, voisiko tämä johtaa palatsivallankumoukseen. Putin on viimeiset 2-5 vuotta keskittynyt siihen, että niin ei tapahdu. Hän on kiristänyt yhteiskunnan ruuveja kiinni, jotta kaikki oppositio ja (häntä) vastustava ajattelu tukahtuisi.

Ukrainan sota on aiheuttanut tyytymättömyyttä myös venäläisissä varuskunnissa. Marranin mukaan kyseessä on erittäin epäsuosittu sota varusmiesten keskuudessa.

– Olemme nähneet koko ajan ihmisten jättävän tehtäviään ja vahingoittavan itseään, jotta he eivät joutuisi taisteluihin.

Marran arvioi haastattelussa myös Venäjän Ukrainasssa kokemia tappioita. Hän sanoo, että julkisuudessa esiintyneisiin lukuihin on suhtauduttava varauksella.

– Yleisesti ottaen voi sanoa, että noin 10 prosenttia Venäjän Ukrainaan lähettämistä joukoista on nyt taistelukyvyttömiä, joko kuolleita tai haavoittuneita. Se on tietenkin iso määrä. Näemme myös koko ajan, kuinka eri puolilta Venäjää haalitaan lisäjoukkoja, uusia pataljoonia ja taktisia ryhmiä, jotka voidaan lähettää Ukrainaan sotimaan.