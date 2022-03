Viron tiedustelujohtaja rauhoittelee: Kreml-mielisten määrä laskee tasaisesti

Suojelupoliisin apulaisjohtajan mukaan venäjänkieliset eivät uhkaa turvallisuutta.

Viron suojelupoliisin apulaisjohtaja Martin Arpon mukaan maassa asuvat venäläistaustaiset asukkaat eivät muodostaa uhkaa valtion turvallisuudelle. Maan väestöstä noin 30 prosenttia on venäjänkielisiä.

– Virossa ei ole tässä mielessä viidettä kolonnaa. Kyllä, on Kreml-mielisiä ihmisiä. On myös sellaisia pienempiä ryhmiä, mutta niillä ei oikeastaan ole laajempaa vaikutusta yhteiskuntaan, Arpo sanoi Viron yleisradioyhtiö ERR:n haastattelussa.

Viidennellä kolonnalla viitataan yleensä vironvenäläisistä muodostuvaan ryhmään, joka voisi mahdollisessa konfliktissa tai sotatilanteessa siirtyä hyökkääjän puolelle.

Virossa on käyty viimeisten päivien aikana julkista keskustelua siitä, että pitäisikö viranomaisten kieltää kulkueet ja juhlallisuudet, joita venäläiset mahdollisesti järjestävät voitonpäivänä 9. toukokuuta. Varsinkin pääkaupunki Tallinnassa pelätään niihin liittyviä mahdollisia levottomuuksia.

Suojelupoliisin Arpo rauhoittelee virolaisia.

– Meidän on ensin seurattava, mihin tämä kehitys on menossa. Ei ole mitään järkeä kiirehtiä kieltoja, joita ei ehkä tarvita. Pikemminkin on edelleen merkkejä siitä, että Kreml-mielisten määrä on tasaisessa laskussa, hän sanoi.

Vastaavaa kehitystä osoittaa myös Viron valtioneuvoston kanslian tilaama tutkimus, jonka mukaan vironvenäläisten luottamus Venäjän tiedotusvälineisiin on romahtanut helmi-maaliskuussa 39 prosentista 27 prosenttiin.

Samaan aikaan luottamus Viron tiedotusvälineisiin on tutkimuksen mukaan noussut. Nyt vironvenäläisistä 40 prosenttia kokee saavansa luotettavaa tietoa Ukrainan ja Venäjän sodasta virolaisista medioista. Virossa asuvista venäjänkielisistä 27 prosenttia ei luota mihinkään mediaan.