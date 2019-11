Viron sisäministeri: Natossa ongelmia, työstämme B-suunnitelmaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mart Helmen mielestä Euroopan unioni on menettämässä otettaan.

Viron sisäministeri, Ekren puheenjohtaja Mart Helme sanoo, että Venäjä on aina uhka Virolle.

Hän kertoo suomalaistoimittajille, että Naton varaan turvallisuutensa nojannut Viro seuraa nyt hyvin tarkkaan, mitä Natossa tapahtuu.

– En halua sanoa, että (Ranskan presidentti Emmanuel) Macron puhuu sataprosenttisesti totta, että Nato on kuolemassa, mutta on selvää, että Natossa on ongelmia, Viron sisäministeri Mart Helme sanoi tänään tiistaina Politiikan toimittajat ry:n tapaamisessa Tallinnassa.

Helme kertoo, että Viron hallitus on eilen valmistautunut Naton joulukuun alussa Lontoossa pidettävään huippukokoukseen.

– Tulemme katsomaan, mitä siellä tulee tapahtumaan ja me olemme työskentelemässä suunnitelma B:n kanssa, Helme sanoi.

Helmen mukaan suunnitelma B ei koske vain Viroa, vaan myös muita Baltian maita. Helmeltä kysyttiin, voiko Suomi olla mukana B-suunnitelmassa.

– Suomi on aina siellä mukana. Koska jos se (Venäjä) puuttuu Viroon, se puuttuu myös Suomeen, Helme vastasi.

Helme sanoo luulevansa, että Suomea kiinnostaa, onko Suomenlahden toisella puolella riippumaton Viro vai Venäjän keisarikunta.

– Euroopan unioni on menettämässä otettaan. Emme voi laskea enää Euroopan unionin varaan jonkinlaisen turvallisuustakeena.

Helme totesi, että Macronilla voi olla unelmansa Euroopasta voimakeskuksena, mutta hänen mukaansa Eurooppa ei ole voimakeskus ja tulevaisuudessa se on sitä vielä vähemmän.

Kylmän sodan jälkeisen aikakauden loppu

Helme arvelee kuitenkin, että Macron liioitteli puhuessaan Naton kuolemasta, mutta Helmen mukaan virolaisia huolestuttavat Lähi-idän tapahtumat, Venäjän ja Turkin kumppanuus sekä ainoastaan Kiinasta puhuvien amerikkalaiset aikeet.

Helmen mukaan virolaiset aikovat selvittää diplomatian keinoin, mitä niin sanotut isot pojat aikovat – ei ainoastaan Yhdysvallat, vaan myös britit brexitin jälkeen.

– Mitä tapahtuu Saksassa? (Saksan liittokansleri Angela) Merkelin aikakausi on ohi. Miten paljon Saksan ulkopolitiikka muuttuu? Entä Ranskan, Helme listasi.

Helmen mukaan kukaan ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu ja siksi Virolla on oltava B-suunnitelma.

– Tämä on kylmän sodan jälkeisen aikakauden loppu, Helme totesi.

Helme uskoo, että Viro voi luottaa moneen Naton jäsenmaahan, mutta ei Natoon sellaisenaan.