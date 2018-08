Viron robottitankit tukevat pian maavoimia – ”yllättävä pioneeri”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Myös Suomi on mukana kehittämässä miehittämättömiä ajoneuvoja osana EU:n puolustusyhteistyötä.

Viron kehittämät miehittämättömät sotilasajoneuvot ovat herättäneet kiinnostusta puolustusteknologian suurmaissa. Maan puolustusministeriö ilmoitti viime viikolla tekevänsä alalla tiivistä yhteistyötä Suomen ja Latvian kanssa.

– Maaroboteille on odotettavissa samanlaista kasvua kuin lennokeille 10–15 vuotta sitten, Viron puolustusministeriön hankejohtaja Kusti Salm totesi.

Roboteista kaavaillaan sotilaiden rinnalla toimivia kumppaneita, jotka lisäävät päätöksenteon nopeutta, vähentävät ihmisten kantamaa kuormaa ja vahvistavat joukkojen taistelukykyä.

Miehittämättömien ajoneuvojen kehittämisen on tarkoitus edetä EU:n pysyvän rakenteellisen yhteistyön raameissa. Ensi vuoden alkupuolella alkavaan projektiin on varattu 30-40 miljoonaa euroa EU:n puolustusbudjetista, minkä lisäksi jäsenvaltioilta on tiedossa lisärahoitusta.

Myös Ranska, Saksa ja Belgia ovat myös ilmaisseet kiinnostuksensa projektiin liittyen.

Viro kertoo kehittävänsä uusiin ajoneuvoihin autonomista ohjausjärjestelmää ja kyberpuolustuskyvykkyyttä. Ensimmäisten mallien on tarkoitus toimia pääasiassa tukitehtävissä, eli lisätä joukkojen tilannekuvaa ja nopeuttaa niiden liikkumista.

– Viro on yllättävä pioneeri miehittämättömien ajoneuvojen saralla. Robotit tulevat yleistymään lähitulevaisuudessa logistiikan ja lähitaistelun tehtävissä, CNA-ajatuspajan tutkija Sam Bendett sanoo Defense One -julkaisulle.

Venäjän robotti floppasi Syyriassa

Patria osti viime vuoden lokakuussa enemmistöosuuden virolaisesta Milrem-yhtiöstä, joka on kehittänyt maailman ensimmäisiin lukeutuvan modulaarisen THeMIS-robottiajoneuvon. Sitä on jo testattu kovapanosammunnoissa.

Myös Yhdysvallat ja Venäjä ovat sijoittaneet huomattavia rahamääriä autonomisten ajoneuvojen kehittämiseen. Esimerkiksi Venäjän Uran-9-robottipanssarivaunua kokeiltiin jo tositoimissa Syyriassa. Sen ohjaaminen osoittautui kuitenkin vaikeaksi, ja toimintasädekin oli vain noin 500 metriä.

– Venäläisen Uran-9:n tapaus osoittaa, että laitteiden käyttäminen tositoimissa edellyttää vielä huomattavasti kehitystyötä, Bendett pohtii.