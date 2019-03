Viron puolustusministeri: Mitä meille kävisi ilman Natoa?

Virossa vietettiin perjantaina Natoon liittymisen 15-vuotisjuhlaa.

– Venäjän aggression valossa ei ole vaikea kuvitella, mitä meille kävisi, jos me emme olisi Natossa, Viron puolustusministeri Jüri Luik kommentoi Viron yleisradion mukaan.

Jüri Luikin mukaan Virolla on naton 5. artiklan ansiosta maailman vahvimmat turvatakuut. 5. artiklan mukaisesti puolustusliitto kohtelee yhteen jäsenvaltioon kohdistuvaa hyökkäystä hyökkäyksenä kaikkia jäseniä vastaan.

– Saavutimme jäsenyytemme poliitikkojen ja valtion virkamiesten vuosien kovan työn kautta. Kun Naton ovi avattiin hetkeksi, olimme sataprosenttisen valmiita jäsenyyteen, Luik jatkoi.

Viron pääministeri Jüri Ratas totesi omassa puheessaan vuoden 2004 Nato- ja EU-jäsenyyksien olleen suuren yhdistymisen hetki.

– Meidät pakotettiin 40 vuotta sitten katsomaan Naton suojakilven takana olevaa maailmaa jonkinlaisena haluttavana mutta saavuttamattomana asiana, Ratas sanoi.

– (Viron silloinen presidentti) Lennart Meri totesi tänä päivänä 15 vuotta sitten nostaessaan Naton lipun salkoon pihallaan, ettei Viro olisi enää koskaan yksin. Tämä pitää paikkansa. Tätä vahvistaa liittolaistemme tuki itsenäisyydellemme. Yksin viimeisen viiden vuoden aikana liki 10 000 liittolaisten sotilasta on sijoitettu Viroon, hän jatkoi.

15y ago, we became a member of NATO. It's an alliance we couldn't be prouder to be part of: when it comes to taking part in foreign missions, contributing cyber security know-how, adapting when the world is changing. Our path to the alliance: https://t.co/MCAGuMnB4g #WeAreNATO pic.twitter.com/BAiOubVaHn

— estNATO (@estNATO) March 29, 2019