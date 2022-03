Viron puolustusministeri kannattaa lentokieltoaluetta Ukrainaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Naton kielteinen kanta ilmatilan valvontaan voi Kalle Laanetin mukaan vielä muuttua.

Viron puolustusministeri Kalle Laanet kertoo yleisradioyhtiö ERR:n haastattelussa kannattavansa henkilökohtaisesti sitä, että puolustusliitto Nato perustaa lentokieltoalueen Ukrainan ylle.

Viron kanta riippuu hänen mukaansa muista Naton jäsenmaista.

– Meidän on mietittävä, mihin tämä askel voisi seuraavaksi johtaa. Pysyykö Vladimir Putinin oikean käden alla oleva ydinaseen laukaisunappi samassa asennossa kuin se on tänään? Vai painetaanko se alas? Kaikki nämä vaiheet on pystyttävä ennustamaan, Laanet kuvaili tilanteen vakavuutta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kehoittanut toistuvasti lentokieltoalueen perustamista. Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että Nato valvoisi Ukrainan ilmatilaa ja puolustusliiton koneet olisivat tarvittaessa myös valmiita ampumaan kieltoa mahdollisesti rikkovia venäläiskoneita alas.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi perjantaina, että puolustusliitto ei harkitse lentokieltoaluetta.

– Olemme sopineet, että meillä ei ole Naton lentokoneita Ukrainan ilmatilassa tai Naton maajoukkoja Ukrainan alueella, hän sanoi.

Britannia ja Yhdysvallat ovat myös tähän asti torjunneet Zelenskyin vaatimuksen. Vaarana pidetään sitä, että lentokieltoalueen perustaminen johtaisi sodan leviämiseen ja Naton ja Venäjän väliseen sotilaalliseen yhteenottoon.

Paineet lentokieltoalueen perustamiseen ovat kuitenkin kasvaneet Venäjän pommittaessa siviilikohteita Ukrainassa. Viron puolustusministeri pitää mahdollisena sitä, että Naton kielteinen kanta vielä muuttuu.

– Se tarkoittaa, että Naton kolmekymmentä jäsenmaat ryhtyvät sotilaallisiin toimiin Venäjää vastaan. Se tarkoittaa myös, että Viro on Putinin Venäjän kanssa sodassa. Tästä päätöksestä keskustellaan, mutta sen tekeminen ei ole helppoa, hän totesi.