Viron presidentti sanoo vihaavansa oikeistopopulistista hallituspuoluetta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kersti Kaljulaid toivoo kansalliskonservatiivien poliittisille pyrkimyksille huonoa menestystä.

Presidentti Kersti Kaljulaid arvostelee Foreign Policy -lehdelle (FP) antamassaan haastattelussa poikkeuksellisen jyrkkäsanaisesti Viron hallitukseen keväällä nousseen oikeistopopulistisen Ekre-puolueen toimintaa.

– Vihaan heitä heidän käyttäytymisensä vuoksi ja pyydän anteeksi mielikuvaa, joka siitä saattaa syntyä. Säädylliset ihmiset eivät käyttäydy sillä tavoin, presidentti Kaljulaid toteaa.

FP muistuttaa Ekren eli Viron konservatiivisen kansanpuolueen poliitikkojen esittäneen julkisuudessa muun muassa naisvihaa, antisemitismiä, homofobiaa ja rasismia ilmentäviä puheenvuoroja. Kaljulaid kertoo nyt joutuvansa kansainvälisillä foorumeilla selittelemään ja paikkailemaan näitä typeriksi luonnehtimiaan lausuntoja.

– He ovat mielestäni aivan uusia tulokkaita tällä politiikan tasolla eivätkä he yksinkertaisesti käsitä, mitä tekevät. Toivon heidän lopettavan pian. Jos he eivät niin tee, pyydän jatkossakin anteeksi heidän puolestaan, Kaljulaid sanoo.

Hän toteaa toivovansa, että Ekrellä, jolla on kolmannes Viron hallituksen ministerinsalkuista, ei olisi minkäänlaista vaikutusta maan taloudelliseen tai poliittiseen kehitykseen.

”Demokratia ei ole itsestäänselvyys”

Ekren avainpoliitikot isännöivät toukokuussa Tallinnassa Ranskan kansallisen liittouman johtajaa Marine Le Peniä, joka osallistui kaupungissa järjestettyyn Euroopan oikeistopopulististen puolueiden MENF-ryhmän tapaamiseen. Ekren näkyvä flirttailu venäjämielisyydestään tunnetun ranskalaispoliitikon kanssa herätti virolaisten keskuudessa voimakkaita tunteita.

– Minulla ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, mistä tämä vierailu ilmaantui. Valistunut arvaukseni vain on, että MENF havaitsi Ekren olevan nyt Viron hallituksessa ja että tapaaminen järjestettiin sen vuoksi täällä, presidentti Kaljulaid sanoo.

– Kuten useimmat virolaispoliitikot, myöskään minä en ole tavannut ensimmäistäkään MENFin poliitikkoa. He ovat toki Euroopan unionin kansalaisia, ja heillä on siten kokoontumisoikeus ja sananvapaus, hän toteaa.

Vaikka virolaisten elinolot ovat vuosikymmeniä kestäneen neuvostomiehityksen päätyttyä kohentuneet lähes uskomattoman nopeassa tahdissa, kaikkiin tarpeisiin ei Kaljulaidin mukaan varsinkaan 90-luvulla kyetty kaikkialla reagoimaan riittävän nopeasti. Tämän myötä syntynyt eriarvoisuuden kokemus on luonut osaltaan pohjaa oikeistopopulistisen Ekren nousulle.

– Osalla sen kannattajista on rasistisia ja muita näkemyksiä, joita emme missään nimessä voi jakaa. Olen itse joutunut muistuttamaan heille, että Viron perustuslakiin sisältyvät liberaalin demokratian arvot, Kaljulaid sanoo.

Hän luottaa demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen pitävän puolensa Virossa, mutta korostaa, että se ei tapahdu itsestään.

– Niin tapahtuu, koska me – liberaalia demokratiaa edustavat poliitikot – julistamme uskoamme instituutioihin ja vapaaseen mediaan joka päivä, hän painottaa.

Lue myös:

Virolaiskansanedustajan huoli: Venäjä tarttuu tilaisuuteen

Näin Venäjä-kannat hajottavat Euroopan oikeistopopulisteja