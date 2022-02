Viron presidentti varoittaa kasvaneesta hybridiuhasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Alar Karisin mukaan Baltiassa tulee varautua kyberhyökkäyksiin ja pakolaisvirtoihin.

Viron tuoreen presidentti Alar Karisin mukaan Baltian maiden tulisi varautua Venäjän hybridisodankäyntiin. Sen keinoihin lukeutuvat muun muassa kybersodankäynti ja pakolaisvirtojen ohjailu.

Karis kertoo asiasta yhdysvaltalaisen Financial Times -lehden haastattelussa.

Karisin mukaan Viroon ei tällä hetkellä kohdistu suoraa uhkaa. Hän on kuitenkin huolissaan pikavauhdilla Valko-Venäjälle sotaharjoituksiin lähetetyistä kymmenistä tuhansista venäläisistä sotilaista.

– Jos joukot jäävät sinne, tietysti se on ongelma koska sitten Valko-Venäjä ei ole enää itsenäinen, Karis sanoo.

Valko-Venäjä ohjasi viime vuonna kymmeniä tuhansia pakolaisia rajanaapureihinsa Latviaan, Liettuaan ja Puolaan.

– Meidän tulee olla valmiina. Hybridi-iskut ja kyberiskut ovat asioita, joita voi tapahtua. Viimevuotinen EU:n rajakriisi ei varmasti ollut maahanmuuttajien itsensä järjestämä, vaan sen takana olivat Venäjä ja Valko-Venäjä. Tällaiseen meidän pitää varautua, Karis sanoo.

Ukrainan tilanteen kiristyessä Baltian maat ovat nostaneet valmiuttaan ja Nato-maiden joukkoja on lisätty alueella. Tällä viikolla Iso-Britannia ilmoitti tuplaavansa läsnäolonsa Virossa, Saksa lähettää lisää joukkoja Liettuaan ja Kanada harkitsee Latvian joukkojensa kasvattamista.

– Pelote on toimiva keino, kun ollaan tekemisissä Venäjän kanssa. Mitä enemmän joukkoja täällä on, sitä parempi. Viron kaltaiselle pienelle maalle turvallisuuden tunne on tärkeää, Karis sanoo.