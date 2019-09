Viron presidentti tyrmää liennytyksen Venäjän kanssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kersti Kaljulaid varoittaa väärän viestin lähettämisestä.

Viron presidentti Kersti Kaljulaid toteaa ETV:n Välisilm -ohjelman haastattelussa, että Viron on oltava Venäjän kanssa suoraan kommunikoivien maiden joukossa. Hänen mukaansa Viron on myös oltava maa, jonka kanssa kumppanit ja liittolaiset keskustelevat siitä, mitä Venäjän suhteen on tehtävä.

Viron yleisradion mukaan Kaljulaidilta kysyttiin muun muassa, mitä hän ajattelee liennytyksestä Venäjän kanssa tilanteessa, jossa Krim on yhä miehitetty ja Itä-Ukrainan sota jatkuu. Tässä yhteydessä viitataan Ranskan presidentti Emmanuel Macronin avauksiin.

– Jatkan sitä linjaa, että kerron kumppaneillemme ja liittolaisillemme, ettei tällaiseen peliin pidä mennä mukaan, vaikka haluaisimmekin näyttää menestystä tai tuloksia – että venäläiset tekevät kaksi prosenttia ja me teemme 20 prosenttia, koska meistä on mukava esittää, että edistystä on tapahtunut ja että voimme nyt palata normaaliin päiväjärjestykseen, Viron presidentti vastaa.

– Koko ketju on pidettävä mielessä – Georgia, Ukraina, hän jatkaa.

Kersti Kaljulaidin mukaan Venäjälle ei saa antaa syytä laskelmoida, ”mitä ensi kerralla tapahtuu”, jos viisumivapaudesta Venäjän kanssa alettiin puhua kolme kuukautta Georgian jälkeen ja siihen palataan nyt viisi vuotta Ukrainan jälkeen.

– Antaisimme Venäjälle tällä hyvin selvän viestin. Tästä pitää puhua.

Kersti Kaljulaidilta kysytään myös, huoliiko hän Baltian maiden ja Puolan jäävän EU:ssa eristyksiin Venäjä-huoliensa kanssa.

– Kyse ei todellakaan ole eristyksestä, jos mukana ovat Baltian maat, Puola ja Pohjoismaat, presidentti vastaa.

Hän huomauttaa tietävänsä suomalaisten lähestymistavan olevan ”hyvin erilainen taktisella tasolla”.

– Mutta riskianalyysimme siitä, millainen uhka Venäjä on ja millaisen uhan omat tilaisuutensa heikolla taloudella, huonolla väestökehityksellä ja naapureista jälkeen jäämisellä hukannut Venäjä muodostaa – kuinka suuri uhka tällainen naapuri voi olla – tässä ruotsalaisten, tanskalaisten, suomalaisten, virolaisten ja muiden Baltian maiden tai puolalaisten asenteet eivät eroa. Joten emme itse asiassa ole lopulta yksin.