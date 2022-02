Viron pääministeri: Venäjä-paketti on kaikkien pakotteiden äiti

Viron pääministeri Kaja Kallaksen mukaan EU:n valmistelemat pakotteet Venäjää vastaan ovat valmiina, jos Moskova aloittaa uuden sotilasoperaation Ukrainaa vastaan.

– Pakotepaketti iskee Venäjään kovaa ja vahingoittaa sen taloutta. EU toimii nopeasti, jos Venäjä kärjistää tilannetta. Uskon, että se on kaikkien pakotteiden äiti. Venäjä menettää jo nyt osan BKT:staan joka vuosi 2014 pakotteiden jälkeen, tällä kertaa kustannukset ovat paljon, paljon korkeammat, Kaja Kallas tviittaa.

EU:n jäsenmaat pitivät torstaina epävirallisen kokouksen Ukrainan tilanteesta. Kokouksessa keskusteltiin komissiossa tehdystä pakotteita koskevasta valmistelusta.

Venäjä on keskittänyt Ukrainan rajalle valtavan määrän joukkoja ja kalustoa. Moskova on kertonut vetävänsä joukkoja pois Ukrainan rajojen tuntumasta, mutta Yhdysvaltojen ja Naton mukaan tästä ei ole todisteita.

– Tämä ei ole rohkaisevaa. Meidän on oltava valmiita kaikkiin skenaarioihin, mutta pysyttävä kaikilla raiteillamme: diplomatia ja pelote. En voi tarpeeksi korostaa äärimmäistä tukeamme Ukrainalle, Kaja Kallas sanoo.

Fresh from #EUCO: no change in #Russia's course, according to latest info & signs. This is not encouraging. We must be ready for all scenarios, but remain in all our tracks: diplomacy & deterrence. I cannot stress enough our utmost support to #Ukraine – we stand in unity. 1/3

