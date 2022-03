Viron pääministeri: Näin Kremlin sotakoneisto lamaantuu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lännen on Kaja Kallaksen mukaan rajoitettava lisää Moskovan saamia tuloja öljystä ja kaasusta.

Viron pääministeri Kaja Kallaksen mukaan puolustusliitto Naton on tehtävä lisää Venäjän presidentti Vladimir Putinin pysäyttämiseksi.

– Putin ei saa voittaa Ukrainan sotaa. Hänelle ei saa tulla edes tunnetta, että olisi voittanut tämän sodan. Olemme olleet yhtenäisiä liittolaistemme ja kumppaneidemme kanssa, mutta meidän on mentävä vielä pidemmälle pysäyttääksemme aggression ja estääksemme sen leviämisen. Tarvitsemme hyökkääjän pitkäaikaista hallintaa, Kallas avaa Facebookissa kirjoitustaan The New York Timesissa.

Tämä tarkoittaa pääministerin mukaan sitä, että länsi iskee Venäjän öljystä ja kaasusta saamiin tuloihin.

– Meidän on saatava Kremlin sotakoneisto lamaantumaan. Se kone on riippuvainen öljy- ja kaasutuloista. Siksi meidän on löydettävä paras tapa rajoittaa näistä lähteistä saatavia tuloja.

Euroopan unioni on ilmoittanut suunnitelmistaan ​​leikata Venäjän kaasuntuontia kahdella kolmasosalla tämän vuoden loppuun mennessä. Tämä ei Kallaksen mukaan vielä riitä.

– Ehdotan tänään EU:n johtajille, että osa Moskovan öljy- ja kaasumaksuista siirretään kolmannen osapuolen tilille, jotta tuottoa ei käytetä sodan rahoittamiseen. Näistä varoista merkittävä osa pitäisi suunnata Ukrainan jälleenrakennukseen, hän kertoo.

Kallas lisäksi painottaa, että Naton on vahvistettava länsäoloaan itäisessä Euroopassa.

– Meidän on näytettävä hyökkääjälle, että olemme valmiita puolustamaan itseämme. Joskus paras tapa saavuttaa rauha on valmius käyttää sotilaallista voimaa. Naton kollektiivinen puolustus ja sotilaallinen lisätuki itäsiiven vahvistamiseksi ovat tässä avainasemassa, hän sanoo.

– Tarvitsemme pysyvää Naton läsnäoloa ilmassa, maalla ja merellä. Tämä tarkoittaa, että Baltian maissa on jatkuvasti yhä enemmän taisteluvalmiita liittolaisten joukkoja, joita tuetaan ilmatorjunnalla ja muilla tavoin. Tämä tarkoittaa, että taivaallamme on nykyistä enemmän Naton hävittäjiä, jotka ovat valmiita puolustamaan ilmatilaamme. Se tarkoittaa myös sitä, että Naton aluksi on lisää partioimassa Itämerellä, Kallas luettelee.

Pääministerin mukaan jokaisen Naton maan pitää jatkossa käyttää vähintään kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta puolustusmenoihin.

– Sen pitäisi olla ehdoton minimi jokaiselle liittolaiselle.