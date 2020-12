Viron maantie käväisee Venäjän puolella – välikohtauksia tapahtuu

Viron kaakkoisosassa on Saatsen saappaana tunnettu kohta. Siellä maantie kulkee noin kilometrin verran Venäjän puolella.

Hieman pohjoisempana sijaitseva pieni niemeke leikkaa vain muutamia metrejä saman hiekkatien yli Viroon. Kohta tosin on merkitty virheellisesti Google Maps -karttapalveluun.

Erikoinen valtionraja juontaa juurensa Viron miehittämiseen toisen maailmansodan loppupuolella, jolloin vironvenäläinen maanviljelijä pyysi pitämään tonttinsa Venäjän neuvostotasavallan puolella. Aluetta ympäröivät kylät olivat Viron alueella.

Asialle tuli käytännössä merkitystä vasta Viron itsenäistyttyä. Nykyisten sääntöjen mukaan Viron puolella maantietä saa käyttää vapaasti autolla, moottoripyörällä tai polkupyörällä, jos kohdan ylittää pysähtymättä.

Radio Free Europen mukaan Venäjän rajavartijat ovat pidättäneet viime vuosikymmenten aikana useita henkilöitä, joiden katsotaan rikkoneen tieosuuden sääntöjä. Vuonna 2017 kaksi karttaansa tutkinutta huoltotyöntekijää vietiin läheiselle rajavartiopisteelle. Keskelle metsää pysähtyneet virolaismiehet vapautettiin lopulta noin 30 euron sakkojen maksamisen jälkeen.

Ivvo Palomiis kertoo kävelleensä kohdan läpi vuonna 1997. Hän kuuli yhtäkkiä venäjäksi kehotuksen pysähtyä ampumisen uhalla.

– Neljä rajavartijaa käveli luokseni aseet esillä. He kysyivät, kuka olen ja minne olen menossa. Sitten he pyysivät henkilöllisyystodistustani, Palomiis kertoo.

Hänet vapautettiin vuorokautta myöhemmin Viron puolelle.

Setomaan kunnanjohtaja Raul Kudren mukaan paikalliset ovat tottuneet tilanteeseen, mutta sääntöjä rikkovien turistien pelätään aiheuttavan välikohtauksia. Vuonna 2018 Viron poliisi antoi 60 euron sakot saksalaismiehelle, joka oli pysäyttänyt ajoneuvonsa Venäjän valtion puolelle.

Saatsen saappaalle on toivottu loppua maiden välisistä neuvotteluista, mutta asia hyllytettiin viime hetkellä vuonna 2013. Mahdollista aluevaihdosta rajan tuntumassa valmistellaan edelleen.

Virolainen rajavartija Viktor Kullasaar kertoo, ettei juurikaan keskustele venäläisten kollegoidensa kanssa maantien tuntumassa.

– Tervehdimme vain ja jatkamme matkaamme. He tekevät työtänsä ja me omaa työtämme, Kullasaar sanoo RFE:lle.

How to enter Russia without a visa (just don't stop your car!). https://t.co/30gNAXgurp

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) December 27, 2020