Viron koronaluvut kasvavat: Varoitus kovista sulkutoimista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tallinnan sairaalan ylilääkäri Peep Talvingin mukaan vaihtoehdot ovat vähissä.

Sulkutoimet ovat Virossa edessä väistämättä, Tallinnan sairaalan ylilääkäri Peep Talving arvioi.

– Toimia on mietittävä ankarasti. Parasta vaihtoehtoa ei ole. Maa on jossain vaiheessa suljettava jonkinasteisesti. Ymmärrän, että ihmiset kärsivät ja toimintaa rajoitetaan, mutta en usko, että meillä on vaihtoehtoa Talving totesi ETV:n Esimene stuudio -ohjelmassa Viron yleisradion mukaan.

Virossa on todettu viimeisen viikon aikana noin 200 koronatapausta päivässä. Viime viikon torstaina tartuntoja rekisteröitiin maassa ennätykselliset 373. Eilen tartuntoja raportoitiin 185. Kevään epidemia-aallossa Virossa todettiin pahimmillaan 134 tartuntaa päivässä.

Peep Talvingin mukaan Virossa edessä olevista sulkutoimista ei tule demokraattisia, vaan kyse on ennemmin poikkeustilasta.

– Tähän liittyy paljon kovia päätöksiä, mutta en usko, että pääsemme kovin pitkälle pelkillä suosituksilla, Talving sanoi.

Hänen mukaansa tarvitaan paluuta kevään kaltaisiin poikkeusoloihin. Erityisen huolissaan ylilääkäri on sairaalahoidossa olevien koronasairaiden määrästä. Se on kasvanut noin kymmenen potilaan päivävauhtia.