Viron huippupoliitikko ryöpyttää: Suomi ei ole ikinä tukenut Viroa riskitilanteessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Siim Kallaksen mukaan naapuri jätti heidät yksin.

Viron entinen pääministeri ja entinen EU-komissaari Siim Kallas avautui ERR:n haastattelussa. Hänen mukaansa Suomen hallitus ei ole koskaan päättänyt tukea Viroa riskialttiissa tilanteissa.

– Suomalaiset ovat olleet korvaamattomia virolaisille ja avanneet meille lännen. Meidän on oltava hyvin, hyvin kiitollisia suomalaisille. Mutta Suomen hallitus ei ole koskaan päättänyt tukea meitä riskialttiissa tilanteissa, nykyinen Viron parlamentin jäsen Siim Kallas sanoi.

Hänen mukaansa näin tapahtui, kun Suomi ei kiirehtinyt tukemaan Viron itsenäisyyttä ja kun Suomi ei halunnut myöntää viisumivapautta Virolle.

Sama toistui, kun Suomi ei tukenut Viron rahauudistustakaan 1992.

– He auttoivat meitä inhimillisellä tasolla ja koulutuksen suhteen, mutta poliittisen päätöksen osalta he jättivät meidät yksin — se on paradoksi, Kallas totesi.

Hänen mukaansa ristiriitoja aiheuttaa lisäksi se, että Viro on Naton jäsen mutta Suomi ei.

Siim Kallaksen tytär Kaja Kallas on Viron nykyinen pääministeri.