Viron ex-presidentti: Venäläisille porttikielto Eurooppaan

Viron tasavallan presidenttinä vuosina 2004–2014 toiminut Toomas Hendrik Ilves ehdottaa Twitterissä, että kaikki vierailut Venäjältä Eurooppaan voisi lopettaa.

-Ehkä tulisi ottaa ”aikalisä” kaikille, ja tarkoitan siis *kaikille* Venäjältä tuleville vierailuille. Aina Krimin invaasioon asti nämä ihmiset vaativat ylimielisesti viisumivapaata matkustamista Euroopan Unioniin. Jäädytetään kaikki viisumit, paitsi niiltä, joilla on välttämättömät perhesyyt. Kyseessä on Euroopan turvallisuus. Riittää jo.

Kysyttäessä haluaako Ilves, että Euroopassa olevat poliittiset pakolaiset kärsisivät, vastasi Ilves ironisoiden:

-Oi, ehdottomasti, juuri se oli tarkoitukseni. Parempi antaa hyökätä ukrainalaisten kippuun, räjäyttää tšekkejä ilmaan, ampua 290 siviiliä alas taivaalta ja myrkyttää Ison-Britannian asukkaita.

Ilves kyllä myöntää, että päätös ei olisi kivuton, mutta huomautti:

-Anteeksi, mutta vielä tulee aika, jolloin tulee puolustustaa itseään. Se ei ole teidän syynny, mutta jos Eurooppaa vastaan hyökätään jatkuvasti, pitää siitä seuratakin jotain.

-Venäjällä demonisoitu liberaalidemokraattinen länsi vielä puolustaa itseään. Tämä tapahtuu tavalla tai toisella. Huono idea, kyllä. Venäläisten kannalta huono idea. Mutta kun ottaa huomioon Venäjän käyttäytymisen, on se välttämätöntä. Myös eurooppalaisilla on ”opiskelijoita, perheitä jne.” Lopettakaa [venäläiset] vain heidän tappamisensa, Ilves jatkoi.

