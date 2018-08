Viron ex-presidentti Venäjälle: Tappamisen lopetus auttaisi

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves kommentoi Twitterissä Financial Timesin uutista. Sen mukaan venäläiset haluavat parantaa välejään eurooppalaisten kanssa.

EU:sta ajattelee kielteisesti 38 prosenttia venäläisistä. Kaksi kuukautta sitten vastaavassa kyselyssä luku oli 55 prosenttia.

– Hyvä tapa sopia välejä on lakata miehittämästä naapureita (ja rohkaista); lopettaa hakkerointi, doksaus (mustamaalaus) ja aitojen demokratioiden häirintä; lopettaa eurooppalaisten tappaminen, rahanpesu Euroopassa; lopettaa Euroopan naapureiden uhkailu; lopettaa valehtelu. Ei ole Euroopasta kiinni pitää teistä, jos teette näitä asioita, Toomas Hendrik Ilves toteaa Venäjälle.

Good way to make up is to stop invading neighbors (and cheering); stop hacking, doxxing and interfering in genuine democracies; stop killing Europeans, laundering money in Europe; stop threatening European neighbors; stop lying. Not up to Europe to like you if you do these things https://t.co/Uj658FiFbh

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) August 8, 2018