Viron ex-presidentti: Ukrainan sota aiheuttaisi pakolaisten vyöryn

Toomas Hendrik Ilveksen mukaan EU ei ole valmistautunut sodan seurauksiin.

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves varoittaa pakolaisten vyörystä, jonka Ukrainan sota aiheuttaisi.

Hän muistuttaa Viron yleisradioyhtiö ERR:n haastattelussa, että ukrainalaisilla on oikeus matkustaa viisumivapaasti Euroopan unionin alueelle. Noin 44 miljoonan asukkaan Ukrainalla on maaraja Puolan, Slovakian, Unkarin ja Romanian kanssa. Maista kaikki Euroopan unionin jäsenmaita.

Toomas Hendrik Ilveksen mukaan EU ei ole lainkaan valmistautunut mahdolliseen pakolaistulvaan.

– Olisi viisasta puhua unionin turvallisuudesta ja huomioida tämä ulottuvuus, ja työskennellä aktiivisesti aamusta iltaan mahdollisen ja suuren pakolaistulvan kanssa, joka tulee Ukrainan sodan syttyessä, hän sanoo haastattelussa.

Ukrainan tilanne on kiristynyt äärimilleen, sillä Venäjä on keskittänyt suuren määrän joukkoja ja kalustoa Ukrainan rajan läheisyyteen. Tiedusteluarvioiden mukaan hyökkäys on mahdollinen.