Viron ex-presidentti tviittasi ”parhaan suomalaisen sisäpiirivitsin”

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves on jakanut Twitterissä videon, jota hän kuvaa ”parhaaksi suomalaiseksi sisäpiirivitsiksi ikinä”.

– En voi lakata nauramasta, Ilves kirjoittaa useiden nauruhymiöiden ryydittämässä viestissä.

Entisen presidentin jakamalla videolla näytetään ainoastaan kuumalla pannulla pyöritettävää suurta voikönttiä. Mitään saatesanoja ei ole.

Hän kieltäytyy avaamasta vitsiä enempää.

– Kysy suomalaiselta, jos tunnet jonkun, hän vastaa asiaa kummastelleelle kysyjälle.

Best inside Finnish joke ever. Can't stop laughing. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/rPO29QxNdn

Ask a Finn if you know one.

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) February 14, 2022