Viron ex-presidentti: Tätä Venäjän rajamaat joutuvat sietämään

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves on twiitannut venäläisartikkelin, jossa Venäjän diplomaatti toteaa, ettei lännellä ole syytä järkyttyä Ryanairin lennon tapauksesta.

– Tätä joutuvat sietämään maat joilla on Venäjän kanssa raja, Toomas Hendrik Ilves tiuskaisee.

– Ja meihin suhtaudutaan alentuvasti lapsellisella Wandel durch Handel -roskalla, hän jatkaa.

Saksankielinen ilmaisu tarkoittaa muutosta kaupankäynnin kautta.

– Ja voitot kaupasta pestään heti takaisin Eurooppaan, Ilves vielä heittää.

Ex-presidentti on twiiteissään kehottanut EU-maita myös boikottiin Valko-Venäjän Belavia-lentoyhtiötä kohtaan. Se lentää Suomeenkin.

This is what countries bordering Russia have to deal with. And we are patronized with juvenile "Wandel durch Handel" nonsense. https://t.co/PjUEPZ3Rnu

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) May 25, 2021