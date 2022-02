Viron ex-presidentti: Tämä on suomettumisen valkopesua

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves soimaa New York Timesin artikkelia Ukrainan sodan neuvottelujen yhteydessä pinnalle nousseesta suomettumispuheesta. Hän toteaa Twitterissä, ettei artikkelin kirjoittaja ole ymmärtänyt asiaa.

– Tämä valkopesee suomettumista, Ilves sanoo.

Entinen presidentti maalaa synkän kuvan kylmän sodan Suomesta.

– Suomea ei olisi pidetty demokratiana: peruutetut vaalit, suitsittu lehdistö, tukahdutetut puolueet ja avainasioiden hallinta Kremlin käsissä. Se ei ollut kaunista katseltavaa, Toomas Hendrik Ilves listaa.

Hän luonnehtii tätä ”Severoslaviaksi: Pohjoisen Jugoslaviaksi”.

NYTimesin artikkelissa ruodittiin Ranskan presidentti Emmanuel Macronin tämän viikon Moskovan vierailunsa alla toimittajille väitetysti esittämää kommenttia Ukrainan suomettamisesta. Macron on myöhemmin kiistänyt puhuneensa suomettumisesta. Jutun mukaan tästä keskustellaan kuitenkin jälleen kerran diplomaattipiireissä Ukrainan kohdalla.

Kylmän sodan ajan suomettuminen määritellään jutussa muun muassa Suomen silloiseksi ”tiukaksi puolueettomuudeksi”. Suomen ja Neuvostoliiton vuonna 1948 solmiman YYA-sopimuksen kerrotaan varmistaneen, että toisin kuin ”muut Itä-Euroopan maat”, Suomi ei joutuisi Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi, kun se sitoutui pysymään Naton ulkopuolella ja salli Neuvostoliitolle huomattavan vaikutusvallan sen sisä- ja ulkopolitiikkaan.

This whitewashes finlandization. Finland would not have been considered a democracy: elections canceled, a muzzled press, parties suppressed and control of key issues in the hands in the Kremlin. It was not pretty. Severoslavia: Yugoslavia of the north https://t.co/v5RKD71WdA

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) February 9, 2022