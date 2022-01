Viron ex-presidentti: Tämä on hyvä tietää, jos Suomelle tulee kriisi

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves ihmettelee Suomen linjaa Ukraina-kriisissä.

– Suomi ei lähetä aseita auttaakseen Ukrainaa. Ainakin Saksalla on omat perusteensa toisesta maailmansodasta, Toomas Hendrik Ilves kirjoittaa twitterissä.

– Tämä on hyvä tietää, jos Suomessa on joskus kriisi.

– Saksa on jo Natossa. Miksi muut nykyiset liittolaiset ottaisivat vastaan tulevan hakijan, joka toimii näin?, hän kysyy.

Ilves viittaa Helsingin Sanomien artikkeliin, jossa kerrotaan, että useat Euroopan maat ja Yhdysvallat ovat luvanneet toimittaa Ukrainalle aseellista apua, koska Venäjän pelätään hyökkäävän Ukrainaan. Suomi on valinnut pidättyvän linjan yli seitsemän vuotta kestäneen konfliktin aikana.

Finland won't send weapons to help Ukraine. Ar least Germany has its own rationale from WW2.

Good to know if there is ever a crisis in Finland.

Germany's already in NATO. Why would other current allies let in a future applicant that acts like this?https://t.co/91jIoofXPY

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) January 27, 2022