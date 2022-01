Viron ex-presidentti: Suomessa Nato-jäsenyys lakkaa olemasta tabu

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves ennustaa, että ”Venäjän luoma kriisi” tulee päättymään ilman sotaa. Kireä tilanne on kuitenkin hänen mukaansa muun muassa muuttanut Nato-keskustelun luonnetta etenkin Suomessa.

– [Venäjän presidentti Vladimir] Putin ei hyökkää, mutta tekee parthialaisen laukauksen tapaan Ukrainaan pahoja kyberiskuja, joiden alkuperää on vaikea todistaa, mutta joka on kaikille selvä, Ilves aloittaa Twitter-ketjussaan.

Hänen mukaansa kukaan ei tule kriisin seurauksena olemaan yhtään nykyistä lähempänä Natoon liittymistä.

– Overtonin ikkuna Naton jäsenyyden suhteen tulee – Ruotsissa vähemmän, Suomessa enemmän – liikkumaan merkittävästi aikanaan tabun aiheen tullessa soveliaaksi, Ilves sanoo.

Ex-presidentti näkee tilanteen vaikuttavan myös EU:n sisäisiin suhteisiin. Hänen mielestään EU on jätetty täysin ulkopuolelle kriisin aikana ja samalla koko yhteisö on saanut maistaa, millaista elämä on sen keski- ja itäeurooppalaisille jäsenille. Ilves uskoo, että pitkään vähälle huomiolle jääneiden maiden huolet aletaan nyt ottaa EU:n ”vanhoissa jäsenvaltioissa” hieman aiempaa vakavammin.

EU:n hän arvioi joko ryhtyvän lopulta ottamaan turvallisuuden ja puolustuksen vakavasti tai sitten joutuvan tunnusta Vaihtoehtoisesti EU joutuu Toomas Hendrik Ilveksen mukaan luopumaan siitä ajatuksesta, että se on vakavasti otettava tekijä.

Hän listaa muitakin seurauksia:

– Nato-Venäjä-Neuvosto käynnistyy jälleen. Nato tulee vähentämään harjoituksia Keski- ja Itä-Euroopassa Yhdysvaltain johdolla, mutta vain jos Venäjä toimii samoin ja osoittaa aitoa läpinäkyvyyttä Zapadin ja vastaavien hyökkäävien manööverien suhteen. Saksa saa ilman mitään hyvää syytä NS2:n [Itämeren venäläinen Nord Stream 2 -kaasuputki].

Toomas Hendrik Ilves ennustaa, että kriisin väistyttyä tullaan näkemään myös vakava yritys saada ensimmäinen Naton pääsihteeri Keski- tai Itä-Euroopan maasta.

Lopulta kaiki tulevat Ilveksen mukaan onnittelemaan itseään ”ei mistään” ja julistamaan, ”kuinka terve järki luojan kiitos voitti”.

My predictions on with what Russia's manufactured crisis will end up with:

1. Putin doesn't invade but as a Parthian shot initiates a serious of nasty cyber attacks on Ukraine that will be hard to prove but clear to everyone.

2. No one, will be any closer to joining NATO. 1/n

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) January 11, 2022