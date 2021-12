Viron ex-presidentti raivostui Venäjän talvisotapuheista: Senkin pellet

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves ihmettelee Venäjän Etelä-Afrikan-suurlähetystön erikoista ja valikoivaa historiantulkintaa talvisodasta. Sodan alkamisesta tuli eilen kuluneeksi 82 vuotta.

Venäjän suurlähetystön Twitter-päivityksessä todetaan Neuvostoliiton ja Suomen välisen talvisodan alkaneen ”aluekiistojen ruokkimana kesken tulevaa toista maailmansotaa ja kolmannen valtakunnan kasvavaa sotilaallista yhteistyötä Suomen kanssa”. Seuraavaksi heitetään ilmoille kysymys, ”miksi Neuvostoliitto piti Suomea Hitlerin todennäköisenä liittolaisena”.

– Hei, pellet. Te olitte Natsi-Saksan liittolaisia, kun hyökkäsitte Suomeen. Jos Suomi oli ”todennäköinen liittolainen”, he olisivat olleet myös teidän liittolaisianne, Ilves huomauttaa Twitterissä viitaten Natsi-Saksa ja Neuvostoliitto elokuussa 1939 solmimaan Molotov-Ribbentrop-sopimukseen.

Myös Porvarillisen Työn Arkiston johtaja, historioitsija Riku Keski-Rauska ihmettelee Venäjän suurlähetystön historiatukinnan loogisuutta. Hän muistuttaa Neuvostoliiton ja natsi-Saksan olleen liittolaisia.

– Neuvostoliitto siis liittoutui natsi-Saksan kanssa, miehitti Puolan ja sen jälkeen hyökkäsi Suomeen, koska Suomi oli liittoutumassa Hitlerin kanssa, Keski-Rauska tviittaa ironisesti.

– Itänaapurimme historiatulkinnat ne vain paranevat. Taisivat unohtaa sen pikku seikkailun Puolassa natsi-Saksan kanssa. Mutta mitäpä sitä vanhoja muistelemaan, kun menneisyyttä voi muistella valikoivasti.

Molotov-Ribbentrop-sopimuksen salaisessa lisäpöytäkirjassa sovittiin Euroopan etupiirijaosta maiden kesken. Todellisuudessa Neuvostoliitto hyökkäsi niin ikään syyskuussa Puolaan ja valloitti maan itäosat. Neuvostoliiton ja natsi-Saksan joukot järjestivät jopa yhteisen paraatin Puolan Brest-Litovskissa syyskuun 22. päivänä 1939.

Ilves pitää outona, että Venäjä yrittää nykyään ”oikeuttaa Neuvostoliiton hyökkäyksen pienen naapurinsa kimppuun ja toistaa kaikkein primitiivisintä Stalinin ajan propagandaa”.

– Itse asiassa te sovitte yhdessä natsien kanssa, että Suomi kuuluisi Neuvostoliitolle (alun perin Viron ja Latvian kanssa. Saksa suostui myöhemmin antamaan myös Liettuan), Ilves sanoo.

– Hyökkäys Suomeen oli osa sopimustanne natsien kanssa.

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) November 30, 2021