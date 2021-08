Viron ex-presidentti kysyy: Missä Suomen tuki Liettualle?

Liettua on viime viikkoina joutunut Kiinan voimakkaan painostuksen kohteeksi. Selkkaus käynnistyi raporteista, joiden mukaan maa suunnitteli Taiwanin edustajiston avaamista pääkaupunkiinsa Vilnaan.

Selkkauksen seurauksena Kiina on kutsunut suurlähettiläänsä pois Vilnasta ja karkotti Liettuan suurlähettilään Kiinasta. Maa myös uhkaa Liettuaa tavarajunaliikenteen lopettamisella.

Iso-Britannian ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Tom Tugendhat jakoi Twitterissä kirjeen, jossa kahdentoista Euroopan maan ja Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokuntien puheenjohtajat antavat tukensa Liettualle ja tuomitsevat Kiinan suorittaman painostuksen. Maiden joukossa on muun muassa Viro ja Ruotsi.

Kirjeestä kuitenkin puuttuu Suomen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikon nimi. Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves ihmettelee asiaa Twitterissä.

– Mutta missä on Suomen eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko? Ilves kysyy.

We stand with Lithuania 🇱🇹

Free nations are standing together as China puts pressure on a sovereign people to change their policies. We stand together as @NATO and Europe. pic.twitter.com/dX0Ob9FnNZ

— Tom Tugendhat (@TomTugendhat) August 27, 2021