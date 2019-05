Viron ex-presidentti jyrähtää: Uusi hallitus on häpeäksi

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves arvostelee voimakkaasti maansa uutta hallitusta.

Hänen mukaansa keskustapuolueen, konservatiivisen kansanpuolue EKRE:n ja Isänmaa-puolueen ulostulot ovat vaarantaneet Viron maineen Euroopan silmissä.

– Vaikka Viro onkin luovuttanut asemansa hienoimpana ja kehittyneimpänä ex-neuvostomaana, voi nykyhallitus silti ylpeillä olevansa Euroopan naurettavin ja halveksutuin hallitus, Toomas Hendrik Ilves kirjoittaa twitterissä.

– Eikä pelkästään halveksuttu, vaan muiden länsimaiden silmissä typerä ja natsistinen, Ilves jatkaa.

Myös Viron nykyinen presidentti Kersti Kaljulaid on ilmaissut tyytymättömyytensä erityisesti EKRE:n poliitikkoihin, joiden linjausten on nähty uhkaavan sananvapautta ja oikeusvaltioperiaatetta.

Kaljulaid pukeutui huhtikuun lopulla hallituksen virkaanastujaisissa paitaan, jossa luki teksti ”sõna on vaba” eli ”sana on vapaa”. Hän käveli ulos rattijuopumuksesta ja perheväkivallasta epäillyn EKRE:n ulkomaankauppaministeri Martin Kuusikin vannoessa valaansa.

Even if Estonia has given up its place as the coolest, most advanced post-commie country, the @EstonianGovt can still take pride being the most ridiculous, ludicrous and disdained government in Europe. Not only disdained but considered stupid and Nazi by the rest of the West

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) May 13, 2019