Viron ex-presidentti jyrähtää Pekka Haavistolle: Venäjä on itse syyllinen

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves kyseenalaistaa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) näkemykset Venäjä-suhteiden parantamisesta.

Pekka Haavisto totesi keskiviikkona Financial Timesin haastattelussa, että EU:n tulisi ”kiihdyttää pyrkimyksiään Venäjän suhteiden parantamiseksi”. Haaviston mukaan tämä on tarpeen Euroopan turvallisuuden parantamiseksi kansainvälisten konfliktien, transatlanttisten jännitteiden ja Brexitin kaltaisten ilmiöiden edessä.

– On hyvin vaikea kuvitella ratkaisua (globaaleihin kriiseihin) ilman Venäjää – tai ratkaisua, jossa Venäjä ei jollain tavalla ole aktiivisena kumppanina, Haavisto sanoi FT:lle.

Toomas Hendrik Ilves kysyy, miksi Venäjä tulisi nähdä tällaisena kumppanina.

– 1. Venäjä on itse syyllinen tai osallinen monien kansainvälisten konfliktien tapauksessa. 2. Transatlanttiset jännitteet tuskin kaipaavat Venäjän apua, ne ovat itse asiassa osaksi Venäjän aiheuttamia. 3. Kuten myös Brexit, Ilves sanoo.

– Joten miksi EU:n olisi ”kiihdytettävä toimia”?, hän jatkaa.

Ilvekselle vastataan tviitin kommenttiketjussa, että Suomi vaikuttaa kärsivän Tukholma-syndroomasta.

– Ottaen huomioon, että virolaisten sanottiin kärsivän ”neuvostoajan jälkeisestä posttraumaattisesta stressisyndroomasta”, kun tuimme Georgiaa vuonna 2008, en haluaisi määritellä minkäänlaista oireyhtymää kellekään muulle, Toomas Hendrik Ilves heittää takaisin.

Hän viitannee Venäjän ja Georgian sodan aikana tasavallan presidenttinä olleen Tarja Halosen Virossa kohua herättäneisiin kommentteihin. Halonen puolusti Suomen varovaista linjaa toteamalla, että EU:ssa on sellaisiakin maita, joilla ei ole posttraumaattista tilannetta. Virossa tämä tulkittiin suoraksi moitteeksi. Viro vaati Georgian sodan aikana EU:lta tiukempaa Venäjä-linjaa.

– Viro ei ole koskaan arvostellut, eikä tulevaisuudessa arvostele toisen EU-maan ulkopoliittisia päätöksiä. Se ei myöskään arvioi muiden EU-maiden psyykkistä mielentilaa, Viron presidenttinä toiminut Ilves totesi tuolloin Ylelle.

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) September 4, 2019