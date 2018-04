Viron ex-pääministeri: Opin suomen kielen Speden Speleistä

Viron pääministerinä 2014-16 toiminut Taavi Rõivas, 38,‏ puolustaa twitterissä tekstitysten käyttöä dubbauksen sijaan tv-ohjelmissa ja elokuvissa.

Rõivas‏ on vastannut Alexander Stubbille, joka twiittasi järkytyksestään törmättyään tv-kanavilla saksaa puhuneeseen Eddie Murphyyn.

– Suomen television käyttämät tekstitykset dubbauksen sijasta 80-luvulla ovat yksi avainsyy siihen että puhun suomea. (Toinen – ja kaikkein tärkein – on Speden Spelit & muut unohtumattomat showt, mutta se on eri tarina), Taavi Rõivas‏ twiittasi.

Finnish TV using subtitles instead of dubbing in the 80s is one of the key reasons I speak Finnish. (The other – and most important – being Speden Spelit & other unforgettable shows, but that is a different story).

