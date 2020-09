Viro syyttää Ruotsin Estonia-tutkimusta: Vääristelty, valehdeltu

Hylyn kyljestä löytynyt reikä on johtanut sanasotaan Ruotsin ja Viron välillä.

Viron vuonna 2005 perustetussa Estonia-tutkintakomiteassa toimineen entisen kansanedustaja Evelyn Seppin mukaan autolautta Estonian uppoamisesta on järjestettävä kokonaan uusi tutkinta, Viron yleisradio kertoo.

Sepp väitti Viron yleisradion Ringvaade-ajankohtaisohjelmassa, etteivät vuonna 1994 tapahtuneen turman kansainvälinen tutkintakomitea tai tutkinnan Viron edustaja ole koskaan saaneet nähdä kaikkia onnettomuuden todisteita.

– Johtopäätösten pohjana olleita todisteita on vääristelty eikä ole selvää tietoa siitä, miksi osaa todistajanlausunnoista, jotka olisivat voineet osoittaa erilaisesta tapahtumienkulusta, ei otettu huomioon, Evelyn Sepp muun muassa sanoi.

Hänen mukaansa aiemmassa tutkinnassa käytettyä videomateriaalia hylystä oli ”manipuloitu”.

Sepp arvosteli myös kovin sanoin Ruotsia. Hänen mukaansa Estonian tapausta on arvioitava aikansa kontekstissa.

– Viro ei ole ollut – eikä ehkä ole vieläkään – Ruotsin täysiveroinen kumppani vaan pikemminkin köyhä ”veljenpoika”, jolle on kerrottava, miten sen tulee käyttäytyä ja jota voi manipuloida, Sepp sanoi.

– Tälle ei voi mitään, mutta Ruotsin valtio ei ole ollut alun alkaenkaan meille rehellinen julkisuudessa tai Viron intressien näkökulmasta. Kysymys on siitä, annammeko tilanteen jatkua. Sallimmeko taas, että meille valehdellaan ja syötetään todistusaineistoa, hän jatkoi.

Evelyn Sepp syytti Ruotsia kansainvälisen lain rikkomisesta ja väitti Ruotsin muun muassa suorittaneen virallisten selvitysten ulkopuolisia tutkimuksia uppoamisesta ja salanneen niitä sekä käyttäneen Estoniaa sotakaluston kuljettamiseen.

Julkisuudessa olevien tietojen perusteella Estonialla kuljetettiin venäläistä sotamateriaalia Viron kautta Ruotsiin vuonna 1994. Viimeisellä matkalla tällaista lastia ei kuitenkaan tiettävästi ollut. Kuljetukset ovat ruokkineet vuosien saatossa erilaisia teorioita esimerkiksi laivalla tapahtuneesta räjähdyksestä. Mitään varsinaista todistusaineistoa tällaisen tueksi ei ole esitetty.

Estonian uppoaminen Itämerellä syyskuussa 1994 on noussut jälleen otsikoihin Suomessa Estonia – Mullistava löytö -nimellä esitettävän Discoveryn dokumenttisarjan takia. Siinä paljastettiin, että aluksen kyljessä on noin nelimetrinen reikä.

Viron Estonia-tutkintaa vuosina 2005-2009 johtanut entinen valtakunnansyyttäjä Margus Kurm totesi maanantaina aluksen kyljestä löytyneen reiän osoittavan, että turman syynä oli todennäköisesti törmäys sukellusveneen kanssa. Myöhemmin Kurm tarkensi uskovansa, että kyseessä oli ruotsalainen sukellusvene. Kurm syytti virolaisen Eesti Päevalehden haastattelussa Ruotsia suoraan valehtelusta.

Ruotsissa kovat virolaispuheet on tyrmätty.

Ruotsin sisäministeri Mikael Dambergin mukaan tulisi odottaa ammattilaisten selvitystä ja faktoja ennen johtopäätösten tekemistä. Sukellusveneteoriaan Damberg ei halunnut koskea. Hän tyytyi toteamaan Ruotsin yleisradiolle, että liikkeellä on ”villejä spekulaatioita”.

Ruotsin puolustusministerinä Estonian uppoamisen aikaan toiminut Anders Björck taas lyttäsi sukellusvenepuheet suoraan.

– Tämä kuulostaa uskomattomalta, hän totesi SVT:lle.

Björckin mukaan tällainen törmäys olisi havaittu heti. Hän huomautti myös, että sukellusvene olisi tässä tapauksessa kärsinyt mittavia vaurioita.

– Jos jotain tällaista olisi tapahtunut ja se olisi haluttu salata, olisi tämä vaatinut valtavan peittelyoperaation, Björck totesi.

Asiantuntijoiden mukaan reikä on voinut yksinkertaisesti syntyä aluksen upottua pohjaan.

Tätä mieltä on muun muassa Estonian turmaan kattavasti perehtynyt Onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Kai Valonen. Hänen mukaansa alkuperäisen tutkinnan johtopäätökset pitävät reiästä huolimatta.

– Laiva upposi, koska autokannelle tuli edestä vettä. Vesilinjan alapuolinen reikä uppoamissyynä on mahdoton, Valonen kommentoi Twitterissä.

Valosen mukaan on kiistatonta, että visiiri ja ramppi olivat auki ja että autokannelle tuli reilusti vettä. Siksi laiva kallistui nopeasti ja upposi perä edellä.

Ruotsin, Suomen ja Viron ulkoministerit ilmoittivat maanantaina, että uudet tiedot edellyttävät tutkintaa. Reikää aiotaan tutkia Viron vetovastuulla. Yhteislausunnossa korostettiin kuitenkin, että kaikki valtiot seisovat yhtä vuonna 1997 julkaistun kansainvälisen tutkintakomission (JAIC) loppuraportin lopullisiin johtopäätöksiin turman syistä. Raportin mukaan laiva upposi sen keulaportin petettyä kovassa merenkäynnissä.

Estonia upposi Itämerellä aamuyöllä syyskuun 28. päivänä 1994. Laivan 989 matkustajasta ja miehistön jäsenestä jäi eloon vain 137. Turmassa menehtyi 501 ruotsalaista ja 285 virolaista. Suomalaisia kuoli kymmenen.

Mutta mikä tuo reikä sitten on ja miksei siitä ole kerrottu aiemmin? Enpä tiedä. Hyvä arvio voi olla, että se tuli laivan osuessa pohjaan. Ja että se on tutkinnan aikaan ollut mudassa tai jotain. Anyway, ei laiva tuon reiän takia uponnut. #Estonia

— Kai Valonen (@KValonen) September 28, 2020