Virolla viisi eri rokotesopimusta – kuva näyttää eron Suomeen

Viro on solminut omia kahdenvälisiä sopimuksia rokotevalmistajien kanssa.

Viron tavoitteena on aloittaa jo toukokuussa riskiryhmiin kuulumattomien rokotukset. Virossa lasketaan riskiryhmiin eli iäkkäisiin ja terveydenhuollon työntekijöihin kuuluvan noin 350 000 henkilöä.

– Viro on solminut yhteensä viisi erillistä sopimusta viiden eri tuottajan kanssa, Viron sosiaaliministeri Tanel Kiik sanoo uutisportaali Delfin haastattelussa.

Kaikki sopimukset ovat sellaisia, että niiden rokotteet tulevat saataville vuoden aikana. Lisäksi vuoden lopulla voidaan Kiikin mukaan tehdä täydentäviä sopimuksia.

Yhteensä sopimukset ovat kolmesta miljoonasta annoksesta, joilla voidaan rokottaa puolitoista miljoonaa eli koko Viron väestö. Sopimukset mahdollistavat rokotteiden eteenpäin lahjoittamisen, jälleenmyynnin ja varastoimisen.

Sen sijaan Suomen sosiaali- ja terveysministeriö (STM) suhtautui kesän alussa nihkeästi Suomen ja rokotevalmistajien kahdenvälisiin esisopimuksiin. Tuolloin STM:n osastopäällikkö Päivi Sillanaukee sanoi Verkkouutisille, ettei kahdenväliset sopimukset ole ensisijainen keino eikä Suomi tee niitä. Sillanaukeen mukaan Suomen tavoitteena oli tuolloin laskea rokotteet EU-komission käymien hankintaneuvotteluiden varaan.

– En ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että nämä kahdenväliset sopimukset olisivat ensisijainen keino, Sillanaukee sanoi Verkkouutisille kesäkuussa.

Sopimusten muodostaman laajan rokotusportfolion lisäksi Viron terveysministeri Kiik huomauttaa, että Viro on nopeimpia rokottajia Euroopassa väkilukuun suhteutettuna. Viron Terveyden ja hyvinvoinnin tietojärjestelmäkeskuksen (TEHIK) mukaan Virossa on rokotettu 5. tammikuuta mennessä 5 009, kun väestömäärältään yli neljäkertaa suuremmassa Suomessa on rokotettu vain noin 7 000 ihmistä.