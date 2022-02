Virolaispoliitikko Moskovassa: Tämä piti selittää venäläisille

Kreml on valmis ylläpitämään painetta pitkään Ukrainaa ja Eurooppaa vastaan, arvioi Viron parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelson.

– Lännen pitää olla valmisomaksumaan uusi todellisuus. Paluuta normaalin ei enää ole. Se ei tarkoita sitä, että diplomaattiset toimet pitäisi lopettaa. Päinvastoin lännen pitää nyt omaksua aktiivisempi ja yhtenäisempi kanta, hän tviittaa.

Marko Mihkelson tapasi tiistaina venäläisen kollegansa Grigory Karasinin Moskovassa.

Venäjä on keskittänyt valtavan määrän sotilaita ja kalustoa Ukrainan rajalle. Mihkelsonin mukaan Venäjä yrittää horjuttaa Euroopan turvallisuusjärjestystä.

– Se voisi tarkoittaa vähemmän turvallisuutta sen (Venäjän) naapureille ja periaatteessa veto-oikeutta Euroopan turvallisuusympäristöön. Naton ja EU:n ei pidä hyväksyä tätä.

Hänen mukaansa vapaasta ja demokraattisesta Ukrainasta on muodostunut pakkomielle Moskovalle.

– He (venäläiset) eivät ole vielä valmiita hyväksymään mitään järkevää ratkaisua, joka kunnioittaisi Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta, Mihkelson sanoo.

Venäjän pelätään aloittavan hyökkäyksen Ukrainaan pian. Venäläiset viranomaiset ja analyytikot ovat toistuvasti kiistäneet Ukrainaa vastaan suunnatut sotilaalliset valmistelut.

– Mutta samalla he eivät kuitenkaan ole sulkeneet pois mahdollisuutta voiman käytölle, jos heitä provosoidaan. Minun piti selittää, että Ukrainalla ei ole suunnitelmia Venäjän provosoimiseksi, Mihkelson kertoo.

– Venäläiset haluaisivat työntää EU:n syrjään ja solmia erillisen sopimuksen Yhdysvaltain kanssa. Siten lännen yhtenäisyys ja solidaarisuus ovat ratkaisevassa asemassa Kremlin aggressiivista ulkopolitiikkaa vastaan.

My short take away from Moscow meetings I concluded this morning.

1. 🇷🇺 is trying to shake up entire European security architecture. That could mean less security for its neighbors and basically veto right about European security environment. Must be no go area for NATO and EU.

— Marko Mihkelson (@markomihkelson) February 9, 2022