Virolaismies pelasti koiran jäistä ja vei lääkäriin – olikin susi

Pahaa-avistamattomat virolaismiehet nostivat suden joesta ja kuljettivat sen autollaan eläinlääkäriin.

Pärnunjoen Sindin padolla töissä olleet miehet huomasivat jäiseen jokeen pudonneen koiran ja kiiruhtivat pelastustoimiin. Miehet taistelivat tiensä jään läpi eläimen luokse, nostivat sen maihin, käärivät pyyhkeeseen ja kuljettivat autollaan lähimpään eläinlääkäriin.

Asiasta uutisoivan BBC:n mukaan vasta siellä paljastui, että kyseessä olikin nuori susi (kuvia alla). Viron eläinsuojeluyhdistyksen mukaan susi käyttäytyi säysesti todennäköisesti sen takia, että sen verenpaine oli pudonnut matalalle jäisessä vedessä.

– Meidän piti kantaa se mäen yli. Se oli aika painava, toinen pelastajista Rando Kartsepp toteaa Postimees-lehdelle.

– Se oli rauhallinen ja nukkui jalkojeni päällä. Kun halusin oikaista niitä, se nosti päänsä hetkeksi, hän jatkaa.

Eläinlääkärissä katsottiin parhaaksi panna susi häkkiin hoidon jälkeen. Susi selvisi koettelemuksesta lopulta säikähdyksellä. Se on määrä vapauttaa luontoon GPS-paikantimen kanssa.

It looked rather sorry for itself pic.twitter.com/Chv4YcMa5a

— JJ (@Atamansikka) February 22, 2019