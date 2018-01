Virolaiset lähtevät Suomesta: Syynä junnaavat palkat ja työttömyys

Viron elintaso on noussut ja palkkaero Pohjoismaihin kaventunut. Yhä useampi virolainen palaa takaisin kotimaahansa.

Viron tilastokeskuksen mukaan maan väkiluku kasvoi viime vuonna 3000:lla, kertoo virolainen Postimees-lehti.

Väkiluvun kasvua selittää muuttoliike: Viroon on muuttanut enemmän ihmisiä kuin maasta on lähtenyt.

SEB-pankin talousanalyytikko Mihkel Nestorin mukaan virolaiset palaavat takaisin kotimaahansa erityisesti Suomesta.

– Tärkein syy on nopea taloudellisen hyvinvoinnin kasvu (Virossa): lähes kaikilla aloilla on pulaa työntekijöistä ja palkkaero Pohjoismaihin on kaventunut. Samanaikaisesti Suomessa palkat junnaavat paikallaan ja myös työttömyyttä on huomattavasti enemmän kuin Virossa, Nestor kirjoittaa Postimees-lehdessä julkaistussa artikkelissa.

Viron väkiluvun kääntyminen nousuun on poikkeuksellista muihin Baltian maihin verrattuna. Viro ei ole myöskään vuosien saatossa kärsinyt samanlaisesta väkiluvun laskusta ja maastamuutosta kuin Latvia ja Liettua.

– Viimeisen kymmenen vuoden aikana Virossa väkiluku on laskenut 20 000 henkilöllä, Latviassa 260 000 henkilöllä ja Liettuassa yli 400 000 ihmisen verran, Nestor kirjoittaa.

Nestorin mukaan Viron muita Baltian maita maltillisempi väkiluvun lasku johtuu siitä, että Virosta muuttoliike on pääsääntöisesti suuntautunut lähelle Suomeen. Muista Baltian maista muutetaan työn perässä kauemmaksi ja pidemmäksi aikaa. Tällöin mukaan lähtee myös perhe.

– Kun Virosta on viime vuosien aikana lähdetty vain 80 kilometrin päässä sijaitsevaan ja kulttuuriltaan läheiseen Suomeen, on muista Baltian maista muutettu Euroopan unionin toisessa laidassa sijaitsevaan Iso-Britanniaan.

– Monille virolaisille Suomi on ollut pikemminkin väliaikainen pysähdyspaikka työntekoa varten, mikä tarkoittaa vain yhden ihmisen, ei koko perheen muuttoa toiseen maahan. Latviasta ja Liettuasta on lähdetty pysyvämmin ja koko perheen kanssa, Nestor kirjoittaa.