Virolainen lihanjalostamo syyttää Suomea protektionismista

Yritysjohtajan mukaan Suomen ja Ruotsin markkinoille on mahdotonta päästä.

Suurimman virolaispääomaan perustuvan lihanjalostamon Nõo Lihatööstusen (”Nõon lihateollisuus”) hallituksen puheenjohtaja Simmo Kruustük kritisoi kovin sanoin Suomen elintarvikemarkkinoita virolaisessa Ärilehdessä. Kovasti kasvanut ja vientiä lisännyt Nõo Lihatööstus on pärjännyt hyvin etelänaapuri Latviassa, mutta pohjoisen Suomen markkinoille ei tahdo päästä.

-Suomi on sulkenut täysin ovensa. Siellä suojataan paikallisia tuottajia ja tarjotaan työtä niille – siellä kokee varsin voimakasta protektionismia. Sama juttu on Ruotsin kanssa. Meillä on tällä hetkellä vaikeuksia löytää usia markkinoita ja kumppaneita, koska ruokamessuja ja ulkomaanvierailuja ei järjestetä – elintarvikkeita on näissä olosuhteissa vaikea myydä ulkomaisille markkinoille, valittaa Kruustük.

Vuonna 1992 perustetun Nõu Lihatööstusen kilpailija on virolainen lihanjalostamo Maag Grupp, joka on vuodesta 2013 lähtien omistanut suomalaisen Pouttu Oy:n. Viro taas on Suomen lihateollisuuden tärkein vientimaa Ruotsin jälkeen.