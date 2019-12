Viro vapauttaa Venäjän vakoojan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Osa Viron avainpoliitikoista pitää vapauttamispäätöstä käsittämättömänä.

Virolainen oikeusistuin on päättänyt päästää Venäjän hyväksi vakoilleen Herman Simmin ehdonalaiseen vapauteen, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Viron puolustusministeriön turvallisuusosaston päällikkönä toiminut Simm sai vuonna 2009 pitkän vankeustuomion salaisten tietojen luovuttamisesta Venäjän ulkomaantiedustelulle SVR:lle. Ennen pidätystään hän oli ehtinyt luovuttaa jopa tuhansia kansallisen turvallisuuden kannalta kriittisiä asiakirjoja Venäjän tiedusteluelinten haltuun.

Nyt 72-vuotias Simm on ehtinyt suorittaa pääosan hänelle langetetusta 12,5 vuoden rangaistuksesta. Hänen aiemmat anomuksensa ehdonalaisesta vapaudesta tuomioistuin on hylännyt.

Neuvostomiehityksen aikana miliisieverstiksi ylenneen, mutta sittemmin lojaaliksi virkamieheksi oletetun Simmin vakoilutapauksen paljastuminen järkytti kymmenen vuotta sitten Viroa syvästi. Kansalaisten oli vaikea ymmärtää, kuinka lopulta maanpetturiksi paljastunut henkilö oli voinut läpäistä kaikki tarvittavat seulat päästäkseen käsiksi erityisen arkaluonteiseen aineistoon.

Vastalauseita avainpoliitikoilta

Tarton maaoikeuden tekemä päätös Simmin vapauttamisesta on ehtinyt saanut osakseen voimakasta kritiikkiä näkyviltä oikeistopoliitikoilta.

– Herman Simmin ennenaikainen vapauttaminen on minulle käsittämätön asia, vaikka lain mukaan tuomioistuimella on oikeus asiaa harkittuaan niin tehdä ja vaikka se on päätöksensä perustellut. Pidän perusteluja käsittämättöminä, ulkoministeri Urmas Reinsalu sanoo.

– Simm oli tehtävässään valalla vannonut puolustavansa Viroa, ja salaisuuksiemme suojeleminen oli hänen vastuullaan. Hän myi meidän ja liittolaistemme salaisuudet rahasta, Isänmaa-puoluetta edustava Reinsalu toteaa.

Simmin SVR:lle luovuttamat tiedot saattoivat Reinsalun mukaan jopa tuhannet virolaiset ja Viron liittolaismaiden kansalaiset hengenvaaralle alttiiksi.

Myös Viron parlamentin eli riigikogun puhemies, kansalliskonservatiivisen Ekren riveihin lukeutuvan Henn Põlluaasan kerrotaan arvostelleen vapauttamispäätöstä jyrkin sanakääntein.

Viro näpäyttää näyttävästi

Venäjän vakoilu Virossa on ollut arkipäivää maan itsenäisyyden palauttamisesta lähtien. Virolainen käytäntö on, että kun vakoojia paljastuu, heidät nimetään ja tuodaan kameroiden eteen.

– Tärkein peruste sille on ennaltaehkäisy. Jokainen oikeuden eteen päätynyt vakooja tehnee vaikeammaksi rekrytoida uusia vakoojia ja myös ohjailla entisiä, tiedusteluun erikoistunut puolustus- ja turvallisuustutkimuskeskus ICDS:n tutkija Ivo Juurvee sanoi syksyllä 2018 Verkkouutisille.

– Kannustaisin Suomea toimimaan samoin. Kyse ei ole Viron esimerkin noudattamisesta, vaan tämä on ollut trendi useissa Euroopan maissa, Juurvee toteaa.

