Viro valmistautuu paavin vierailuun – turvatoimet kuin USA:n presidentillä

Historiallisen visiitin tapahtumiin odotetaan yleisöryntäystä myös Suomesta.

Paavi Franciscus saapuu syyskuussa vierailulle Tallinnaan. Katolisen kirkon päämiehen Baltian-matkan valmistelut ovat olleet käynnissä jo kuukausien ajan.

Vaikka paavi saa valtiovierailuun vertautuvan vastaanoton, hän ei ole tulossa tapaamaan vain valtiojohtoa tai oman kirkkokuntansa jäseniä, vaan koko Viron kansaa, Viron katolisen kirkon piispa Philippe Jourdain sanoo.

Vierailun poikkeuksellinen luonne näkyy selvästi sen ohjelmassa, josta on juuri julkistettu aiempaa tarkempia tietoja.

Tiistaina 25. syyskuuta tapahtuvan yksipäiväisen visiitin seremoniallinen osuus sijoittuu sen alkuun, jolloin Viron presidentti Kersti Kaljulaid ottaa paavin vastaan Tallinnan Kadriorgissa. Presidentinpalatsin ruusutarhassa järjestettävään tapaamiseen osallistuu myös Viron poliittisen johdon sekä kansalaisyhteiskunnan ja maahan akkreditoidun diplomaattikunnan edustajia.

Kadriorgista paavi seurueineen siirtyy ekumeeniseen nuorisotapaamiseen, joka järjestetään Toompean mäen juurella Tallinnan keskustassa sijaitsevassa Kaarlen kirkossa. Tilaisuuteen osallistuu myös suomalainen nuorisodelegaatio.

Vierailu huipentuu iltapäivällä paavin Vapaudenaukiolla toimittamaan messuun, jonka otaksutaan kokoavan tuhatmäärin osallistujia.

Paavi ei tingi vaatimattomista tavoistaan

Paavi Franciscuksen vierailua luonnehditaan historialliseksi, sillä aiemmin vain yksi hänen edeltäjistään – Johannes Paavali II – on käynyt Virossa.

Vuonna 1993 tapahtunutta edellistä paavin vierailua leimasivat piispa Jourdainin mukaan suuret odotukset ja yleinen idealismi. Nyt kansainvälinen ilmapiiri on hyvin toisenlainen, ja siksi paavi haluaakin torjua lisääntyvää masennusta ja epäluuloa.

Neljännesvuosisadan takaisella vierailulla paavin messu täytti Tallinnan raatihuoneentorin ääriään myöten. Tämänkertaiselle tapahtumapaikalle osallistujia mahtuu moninkertainen määrä.

Paavin Viron-vierailu on osa Baltiaan suuntautuvaa kiertomatkaa, jonka puitteissa hän käy myös Liettuassa ja Latviassa.

Vaatimattomista elintavoistaan tunnettu paavi Franciscus lentää Roomasta Liettuan pääkaupunkiin Vilnaan Alitalian koneella. Vilnasta Tallinnaan hän saapuu paikallisen Air Baltic -lentoyhtiön lennolla. Viron-vierailullaan hänen odotetaan liikkuvan Fiat 500L-henkilöautolla ja Vapaudenaukion messun yhteydessä myös Papamobile-nimellä tunnetulla erikoisajoneuvolla.

Vierailun turvallisuusjärjestelyjä on verrattu jopa Yhdysvaltain presidentin Tallinnan-käyntiin syyskuussa 2014. Poliisipäällikkö Kristian Jaanin mukaan vierailua on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä Suomen, Latvian ja Liettuan poliisiviranomaisten kanssa. Viron poliisi on myös käynyt tutustumassa paavin turvajärjestelyjen erityispiirteisiin Vatikaanissa.

Paavin saapuessa ja lähtiessä muu lentoliikenne keskeytetään. Kaupungin keskustassa ja sen tuntumassa vierailu aiheuttaa mittavia poikkeusjärjestelyjä.