Viro sulkee rajansa ulkomaalaisilta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viro palauttaa rajatarkastukset myös Schengen-rajoille.

Viron hallitus päätti lauantaisessa kokouksessaan palauttaa väliaikaisesti rajatarkastukset maan kaikilla rajoilla 17. maaliskuuta alkaen. Samoin rajataan ulkomaalaisilta pääsy maahan. Uudet maahantulomääräykset ovat voimassa toistaiseksi ja niiden jatkamistarvetta pohditaan kahden viikon välein.

Maastapoistumiskieltoa ei määrätä. Maahan pääsevät ainoastaan Viron kansalaiset, oleskeluluvan omaavat ja ns. harmaan passin omistajat sekä heidän lähiomaisensa ja ulkomaalaiset, joilla perheenjäsen asuu Virossa. Kaikkien maahan tulevien asiakirjat tarkastetaan, mahdolliset sairausoireet selvitetään ja he joutuvat kahdeksi viikoksi karanteeniin. Jos ulkomaalainen on läpikulkumatkalla Viron kautta kotimaahansa eikä hänellä ole oireita, saa hän jatkaa matkaansa.

– Hallitus on päättänyt koronaviruksen leviämisen pysäyttämiseksi ja kaikkien meidän terveytemme turvaksi palauttaa väliaikaisesti rajavalvonnan kaikilla valtakunnan rajoilla. Luonnollisesti maahan saavat palata entiseen tapaan kaikki Viron asukkaat sekä heidän lähisukulaisensa. Samoin takaamme myös tarpeellisen kauppatavara- ja raaka-ainekuljetusliikenteen, kunhan kuljettajilta puuttuvat sairaudet oireet, sanoi Viron poikkeustilan johtaja, pääministeri Jüri Ratas.

Lisäksi polttoaineen ja lääkkeiden saatavuus turvataan. Suomen tapaan myös Virossa on esiintynyt elintarvikkeiden ja päivittäistavaroiden hamstrausta.

– Virossa on riittävät elintarvikevarannot niin kauppojen varastoissa kuin valtion reserveissäkin. Näin ollen ei ole syytä huolehtia elintarvikkeiden ja päivittäistavaroiden saantipulasta. Kaupasta on järkevää ostaa kerrallaan vain niin paljon kuin on tarpeen, huomautti pääministeri Ratas.

