Viro panostaa ilmavoimiinsa satoja miljoonia euroja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolustustarvikehankintoihin odotetaan tukea Yhdysvalloilta.

Viro suunnittelee satojen miljoonien eurojen arvoista panostusta ilmapuolustukseensa vuoteen 2025 mennessä. Keskipitkän kantaman ilmapuolustus on arvioitu Viron puolustusministeriön kansliapäällikön Kristjan Prikkin mukaan yhdeksi maan turvallisuuden heikoista kohdista, joka halutaan nyt nopeassa tahdissa paikata.

Kehittämishankkeeseen haetaan hänen mukaansa noin 200 miljoonan euron suuruista rahoitusta Yhdysvalloilta.

– Kaikki viittaa siihen, että [USA:n] tuleva hallinto ei ole muuttamassa linjaansa, vaan on valmis osaltaan vahvistamaan eurooppalaisten liittolaistensa turvallisuutta, kunhan nämä panostavat siihen myös itse, Prikk sanoo Viron yleisradiolle antamassaan haastattelussa.

– Yhteistyössämme Yhdysvaltojen kanssa on kyse useista toimista. Meidän on ensin parannettava ja vahvistettava olemassa olevia järjestelmiä sensoreita ja ammunnanhallintajärjestelmiä kehittämällä – lisää tutkia sekä viestintä- ja hallintajärjestelmiä. Sitten meidän on luotava mahdollisuus käyttää liittolaistemme keskipitkän ja pitkän kantaman ilmapuolustusjärjestelmiä tällä alueella sekä liittää ne omiin sotilaallisiin järjestelmiimme, hän toteaa.

Hankkeen puitteissa ei ole Prikkin mukaan tarkoitus perustaa uusia Nato-liittolaisten tukikohtia Viron maaperälle, vaan tukeutua olemassa olevaan infrastruktuuriin. Päämääränä on luoda edellytykset sille, että esimerkiksi Nasams- tai Patriot -ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä voidaan tarpeen tullen sijoittaa Viroon mahdollisimman saumattomasti.

Prikk painottaa hankkeen olevan osa Naton koko alueen kattavaa ilmapuolustuksen kokonaisuutta. Sille Yhdysvalloista haettava rahoitus ei ole hänen mukaansa ainutkertainen asia, vaan vastaavaa taloudellista tukea Viron puolustuksen kehittämiseen on saatu aiemminkin.

Viron oma puolustusbudjetti vuodelle 2021 on noin 645 miljoonaa euroa eli noin 2,3 prosenttia maan bruttokansantuotteesta.