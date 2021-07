Viro nosti valmiutta Venäjän vastaisella rajalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rajavalvonnalla varaudutaan siirtolaisten virtaan.

Viro on tehostanut rajavalvontaa Liettuan siirtolaiskriisin seurauksena, kertoo yleisradioyhtiö ERR.

Liettua julisti hiljattain hätätilan, koska maahan on viimeisten viikkojen aikana virrannut Valko-Venäjän kautta satoja Lähi-idästä kotoisin olevia siirtolaisia. Liettuan mukaan Valko-Venäjä on ottanut siirtolaiset hybridisodankäynnin välineeksi, jolla se vastaa EU:n asettamiin pakotteisiin.

Virossa pelätään, että vastaavia toimia voi kohdistua myös muihin Baltian maihin. Valvontaa on lisätty erityisesti maan itärajalle, johon on lisätty rajavalvojia sekä valvontalaitteistoa. Valmiutta on nostettu lisäksi Latvian vastaisella rajalla ja satamissa.

Viro suunnittelee myös lähettävänsä partioita tukemaan Liettuan rajavalvontaa.