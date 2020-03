Viro julisti hätätilan – harkitsee rajatarkastuksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Virossa on nyt 17 todettua koronavirustartuntaa.

Viron pääministeri Jüri Ratas kertoo Viron yleisradio ERR:lle maan olevan korona-hätätilassa.

Hätätilaa ratkomaan on perustettu erikoisvaltuutettu ministerivaliokunta. Toimien seurauksena Tallinna ei jatkossa ota vastaan yhtäkään kansainvälistä risteilyalusta. Määräys on voimassa ainakin huhtikuun loppuun asti. Maa myös esittää peruttavaksi toukokuun alkuun asti kaikki tilaisuudet, joissa on enemmän kuin 100 osallistujaa.

– Poliisi ja pelastuslaitos, mutta myös terveyslaitos hoitavat tällä hetkellä kaikki julkisen tapahtuman järjestämistä koskevat lupahakemukset. Yli sadan hengen tapahtumia ei ole järkevää järjestää, Ratas kertoi Viron parlamentissa torstaina.

Hallitus harkitsee Ratasin mukaan myös kaikkien koulujen sulkemista kahdeksi viikoksi. Tällä hetkellä suljettuna on 850 oppilaan tallinnalainen Kristiinen yhteiskoulu, jonka oppilaalla todettiin tartunta viime viikolla.

Maa suunnittelee myös sisärajatarkastusten palauttamista.

– Ruotsissa tartuntojen määrä on melko suuri. Meillä on Tallinna-Tukholma-Tallinna -autolauttayhteys. Ministerivaliokunta harkitsee, mitkä ovat mahdollisuudet rajatarkastusten palauttamiseksi, Ratas kertoi.

