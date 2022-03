Viro hyväksyisi Suomen Nato-jäsenyyden ”salamannopeasti”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri Kaja Kallaksen mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut maailmaa pysyvästi.

Viron pääministerin Kaja Kallaksen mukaan maassa seurataan tarkasti Suomessa käytävää Nato-keskustelua. Kallaksen mukaan Viro olisi valmis hyväksymään Suomen liittymisen Natoon “salamannopeasti”.

– Suomella ei ole Natossa parempaa ystävää kuin Viro. Mikäli te päättäisitte liittyä Natoon, Viro tulee ratifioimaan Suomen liittymisen salamannopeasti, Kallas sanoi tiedotustilaisuudessa.

Kallaksen mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan on pysyvästi muuttanut maailmaa. Hänen mukaansa Ukrainaa on tuettava kaikin mahdollisin keinoin. Venäjä ja Valko-Venäjä on taas eristettävä vapaasta maailmasta taloudellisesti ja poliittisesti, Kallas toteaa.

Kallas pitää historiallisena useiden Euroopan maiden, mukaan lukien Suomen, päätöstä tukea Ukrainaa sotilaallisesti.

– Mitä pidempään sota kestää, sitä suurempi on avun tarve, Kallas sanoi.

Suomen pääministerin Sanna Marinin (sd.) mukaan Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut erittäin perustavanlaatuisesti Venäjän toimien takia.

– Tälle keskustelulla on enemmän tarvetta kuin ehkä vielä hetki sitten ajattelimme. Myös EU:n puolustuksen vahvistaminen on ensiarvoisen tärkeää, Marin sanoi.

Marinin mukaan Suomi tarvitsee vahvaa Eurooppaa, Euroopan unionia ja eurooppalaista puolustusta, joka toimii yhteistyössä Naton kanssa.

– Suomi on Naton vahva kumppani. Olemme tiivistäneet yhteistyötä tässä tilanteessa ja tätä yhteistyötä tullaan varmasti vahvistamaan tulevaisuudessakin.